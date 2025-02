Talentierter PlayStation-Fan zeigt stolz seine eigenen PS2-Cover und verdammt, sind die gut!

Die selbstgemalten Cover können sich wirklich sehen lassen. (Bild: ArtHoe-Kage auf Reddit)

Verschüttete Getränke, hungrige Haustiere, unzuverlässige Freund*innen: Es gibt eine Menge Gründe, aus denen die Hüllen und Cover von Videospielen verloren oder kaputtgehen können. Solange die Disc noch funktioniert, ist der schlimmste Schaden immerhin abgewendet.

Dass eine solche Situation aber auch eine tolle Möglichkeit sein kann, um sich kreativ auszuleben, beweist ein talentierter PlayStation-Fan, der sich einfach eigene Cover für seine PS2-Spiele bastelt.

Fantastische Coverart

Darum geht's: Im PS2-Subreddit hat der User mit dem Namen ArtHoe-Kage vor einigen Tagen einen Post abgesetzt. Darin präsentiert er stolz sechs selbstgebastelte Cover für alte PlayStation-Spiele. Die einzelnen Cover hatte der User zuvor schon in verschiedenen Subreddits geteilt.

Hier der Post:

Laut eigener Aussage handelt es sich dabei um Spiele, bei denen ihm aus verschiedenen Gründen nur noch die CD übrig geblieben ist. Also hat er sich leere Hüllen besorgt und einfach losgelegt. Und die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen!

Diese Spiele haben ein neues Cover erhalten:

Die Hintergründe, Schriftzüge und Studio-Logos hat der Künstler dabei allesamt im Internet gefunden. Die Figuren sind dann aber selbstgemalt. Als Nächstes ist wohl noch Battlefront 2 dran, danach scheint der User aber keine "CD-only"-Spiele mehr zu besitzen.

Das sagt die Community: Die anderen PlayStation-Fans zeigen sich wenig überraschend begeistert. Alle scheinen dabei unterschiedliche Favoriten zu haben, aber die Cover von Shinobi und Tenchu werden besonders oft lobend hervorgehoben.

Ein User sagt sogar, dass er die Cover auf den ersten Blick für offizielle Alternativen gehalten hat und wünscht sich, noch mehr davon zu sehen. Andere wollen am liebsten direkt Bestellungen abgeben und fragen nach dem Erstellungsprozess.

So oder so wäre es in jedem Fall schade, wenn der User einfach aufhören würde, nur weil er keine Cover mehr braucht.

Wie gefallen euch die Cover? Habt ihr so etwas auch schonmal selbst gebastelt?