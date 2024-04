Die PS2 mit transparent weißem Gehäuse ist ein Konsolentraum und eines der seltensten Modelle überhaupt

Die PS2 in weiß und durchsichtig - ein rares Modell.

Die meisten von euch kennen die PS2 vermutlich im klassischen schwarzen Gewand, doch Sony brachte die legendäre Konsole auch in anderen Farbvarianten heraus. Im Jahr 2002 wurde die PS2 zur Feier von 20 Millionen ausgelieferte Einheiten beispielsweise auch in rot oder gelb veröffentlicht, wenn auch nur in limitierter Stückzahl.

Auf dem X-Kanal "Obsolete Sony" wurde vor Kurzem eine PS2-Variation vorgestellt, die viele von euch vermutlich noch gar nicht gesehen haben: Das untere Video zeigt die "Fat"-Variante des Geräts mit einem transparent-weißen Gehäuse, dazu ein farblich abgestimmter DualShock 2-Controller:

PlayStation 2 in transparent-weiß - eine echte Rarität

Die schicke PS2 in durchsichtig-weiß wurde im Jahr 2002 auf der Tokyo Game Show in einem Glaskasten zur Schau gestellt – im Handel gab es das gute Stück aber nicht.

Wie die Website PlayStationGeneration.it schreibt, sollte das spezielle Modell wohl ursprünglich zur Farbserie mit dem Namen "2002 Color Series - SCPH-3700" gehören. Diese war auf 500.000 Einheiten limitiert und wurde ausschließlich in Japan zur Feier von 10 Millionen verkauften PS2-Konsolen innerhalb des Landes veröffentlicht.

Allerdings stand die PS2 in weiß/transparent in Japan wohl ebenfalls nie zum Verkauf. Warum sich dagegen entschieden wurde, das Gerät im Handel anzubieten, ist unbekannt.

Die "2002 Color Series - SCPH-3700" umfasste final lediglich zwei limitierte PS2-Varianten: "Ocean Blue" und "Zen Black", beide wurden exklusiv in Japan veröffentlicht.

Sonys PlayStation 2 kam am 4. März 2000 zunächst in Japan heraus und erblickte Ende des Jahres, genauer gesagt am 24. November 2000 schließlich auch in Europa das Licht der Welt. Zu den europäischen Launch-Spielen der PS2 zählten unter anderem Tekken Tag Tournament und FIFA 2001.

Und jetzt ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Wie gefällt euch die PlayStation 2 in weiß und transparent? Und welche Farbvariante der legendären Sony-Konsole hattet ihr damals in eurem (Wohn)-Zimmer stehen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!