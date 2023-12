Der Boomerang-Controller der PS3 macht mich nach 15 Jahren immer noch fertig

So merkwürdig hätte der Controller der PS3 fast ausgesehen. (Bild: X/@ObsoleteSony)

Sonys Pressekonferenz der E3 2005 dürfte alten Hasen vor allem für eines in Erinnerung geblieben sein: Die Enthüllung der PlayStation 3. Die Konsole – damals noch komplett in silber statt schwarz gehalten – sah nicht nur ziemlich beeindruckend aus, sondern sollte auch einiges auf dem Kasten haben.

Zusammen mit der PS3 wurde auch ein Controller enthüllt, den wir danach aber nie wieder zu Gesicht bekommen haben: Der Boomerang.

Das ist das ursprüngliche Design des PS3-Controllers

Zu Release der PS3 kam die Konsole zusammen mit dem Sixaxis-Controller, der später vom DualShock 3 abgelöst wurde. Beide sehen ihren Vorgängern für PS1 und PS2 ziemlich ähnlich, dabei wäre es aber fast ganz anders gekommen.

Der Sixaxis wurde nämlich erst zur E3 2006 enthüllt. Ein Jahr vorher war aber ebenfalls bereits ein Controller zur PS3 zu sehen. Einen offiziellen Namen hat das Design nie bekommen, allerdings wurde es von Fans schnell "Boomerang", "Controllerang" oder auch "Banane" getauft.

Der Grund dafür ist ziemlich offensichtlich. Anders als die eher rechteckigen DualShock-Controller war der Boomerang dünn und rund und hat eher an ein Lenkrad erinnert:

Besonders für das Design gab es eine Menge Kritik. Kein Wunder, auch wenn wir den Boomerang nie in der Hand halten konnten, sieht er doch ziemlich unhandlich aus. Besonders die Analog-Sticks und flachen Trigger-Tasten geben einem schon beim Anschauen Fingerkrämpfe.

Vermutlich hätte der Controller auch auf die Rumble-Vibrationen verzichten müssen, die Form lässt zumindest kaum Platz für die nötigen Motoren. Vielleicht hätte es aber ähnlich wie beim Sixaxis und DualShock 3 auch hier eine Mid-Gen-Erneuerung gegeben. Allerdings hätte sich dann wohl mehr bei der Form ändern müssen.

Entsprechend ist es wohl auch nicht verwunderlich, dass der Boomerang-Controller nie das Licht der Welt erblickt hat. Laut Patrick Seybold (via IGN), Director of Corporate Communications and Social Media bei Sony, war er aber auch nie als finales Design geplant.

Vielmehr wollte man einen Design-Prototypen rechtzeitig zur Enthüllung der PS3 fertig bekommen. Testgruppen hätten später aber das bekannte Gefühl des DualShock-Controllers vorgezogen, weshalb auf das klassische Design gewechselt wurde. Ein Glück.

Was haltet ihr vom Boomerang-Controller für PS3, hättet ihr ihn dem klassischen DualShock vielleicht sogar vorgezogen?