Die PS3 will einfach nicht sterben und bekommt noch ein System-Update

Sonys PlayStation 3 wird nach all den Jahren immer noch mit System-Updates bedacht.

Die PS3 gehört zu den Konsolen, die wirkliche Ausnahmegeräte waren. Aufgrund ihres intern so speziellen Aufbaus, stellt richtige Abwärtskompatibilität zur PS3 sogar für die PS5 ein Problem dar. Innerhalb von PS Plus Premium könnt ihr zwar durchaus ältere PS3-Titel zocken, aber nur als Stream. Wie dem auch sei: Tot ist die PS3 noch nicht, sie hat gestern erst ein Update bekommen.

Darum geht's: Die meisten technischen Geräte werden regelmäßig mit Updates der System-Software versehen. In der Regel, um für anhaltende Sicherheit zu sorgen, entsprechende Lücken zu schließen oder einfach Stabilität, Performance und Kompatibilität sicherzustellen.

So auch bei der PS3: Sonys PlayStation-Konsole wurde zwar schon 2007 (in Europa, außerhalb davon sogar schon 2006) veröffentlicht, aber trotzdem gibt es nach all der Zeit jetzt noch ein Update. Das kommt einigermaßen überraschend, das letzte liegt mittlerweile fast genau ein Jahr zurück.

Was bringt das Update? Laut Sonys offizieller Seite steckt im Update 4.90 lediglich eine "Verbesserung der System-Performance". Das ist eine gewohnt vage Standardformulierung, hinter der sich alles Mögliche verbergen kann.

Eventuell soll dieses neue Update der System-Software mit dafür sorgen, dass Hacks und Jailbreaks der PS3 eingegrenzt werden. Ein PS3-Jailbreak war zumindest mit der zuletzt aktuellen Firmware von März 2022 noch möglich.

Falls das tatsächlich die Intention von Sony gewesen sein sollte, dann war die Hacker-Szene aber schon ganz schön fleißig. Es gibt nämlich bereits Berichte, die belegen, dass die Version 4.90 trotz einiger Modifikationen am Kern des PS3-Betriebssystems geknackt und modifziert wurde.

Aber wie immer gilt: Durch Hacks, Jailbreaks und Co. könnt ihr Probleme mit euren PSN-Konten bekommen, solltet ihr sie auch auf der PS4 oder PS5 einsetzen. Ein Bann hätte dann zur Folge, dass ihr keinerlei Online-Funktionen mehr über das verwendete Konto nutzen könnt. Der Erwerb, die Erstellung sowie die Verbreitung von Raubkopien ist zudem per deutschem Recht strafbar.

Klassiker auf der PS4 und PS5

Wenn ihr Sonys PS3 ins Herz geschlossen habt und jetzt noch ein bisschen in Nostalgie schwelgen wollt, findet ihr hier eine Liste mit allen PS3-Spielen, die PS Plus auch auf die PS4 und PS5 bringt. Dort sind auch alle PS1- und PS2- sowie PSP-Spiele sichtbar, die dank PS Plus Premium wieder leichter gespielt werden können. Die Auswahl ist allerdings recht klein und die Emulation auch nicht ganz fehlerfrei - alte Hardware ist im Hinblick auf die PlayStation-Historie also immer noch der ideale Weg.

Was sind eure liebsten Erinnerungen an die PS3? Nutzt ihr die Konsole noch und wenn ja, wie?