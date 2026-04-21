PS3-Rollenspiel im PS5-Remaster: Nach 14 Jahren zurück und bessere Test-Wertungen als früher!

Dieses PS3-Rollenspiel ist erstaunlich gut gealtert.

Ende letzten Jahres hat ein ursprünglich 2011 für PS3 erschienenes Fantasy-Rollenspiel ein PS5-Remaster bekommen, das auf Metacritic sogar zwei Punkte besser abschneidet als das Original. Jetzt könnt ihr euch die Neuauflage im Sonderangebot sichern, bei Amazon bekommt ihr sie gerade laut Vergleichsplattformen günstig wie nirgendwo sonst:

Der Deal soll laut Shopseite noch bis zum 3. Mai laufen, falls er nicht vorher vergriffen ist. Übrigens hat Amazon diese Woche noch eine ganze Reihe weiterer PS5-Angebote gestartet, darunter so große Rollenspiel-Hits wie Clair Obscur: Expedition 33 und Elden Ring. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Geister, Fantasy & Technik: Das bietet das PS3-Rollenspiel im PS5-Remaster!

Auf PS5 sieht dieses ursprünglich für PS3 erschienene Rollenspiel ein gutes Stück schicker aus, seine wahren Stärken lagen allerdings noch nie in der Grafik.

Es geht hier um Tales of Xillia, das im Original seinerzeit in unserem GamePro-Test stattliche 84 Punkte bekommen hat. Das Rollenspiel führt euch in eine Welt, die klassische Fantasy mit hochentwickelter Technologie verknüpft und lässt euch entweder als junger Medizinstudent Jyde oder als Geisterbeschwörerin Milla spielen. Die beiden wollen gemeinsam herausfinden, weshalb die Menschen ihre magischen Kräfte nicht mehr einsetzen können.

Auf ihrer Reise schließen sich den beiden weitere Charaktere an: In der Regel seid ihr mit einer aus vier Helden bestehenden Gruppe unterwegs, die im lokalen Koop alle von menschlichen Spielern übernommen werden können. Im Singleplayer spielt ihr nur eine Figur und überlasst den Rest der KI, könnt allerdings auch hier mit einem der anderen Charaktere eine Kombo-Attacke starten. Jede Figur hat dabei eigene Fähigkeiten, deren kluger Einsatz von großer taktischer Bedeutung ist.

7:06 Tales of Xillia - Test-Video zur Original-Version des JRPG-Klassikers

Autoplay

Ansonsten bekommt ihr hier ein Action-Rollenspiel mit Third-Person-Perspektive, das wie die anderen Spiele der Tales-Reihe lieber auf temporeiche Echtzeit-Gefechte mit Spezialattacken als auf die Rundentaktik traditioneller JRPGs setzt. Daneben bekommt ihr natürlich ein umfangreiches, klassisches Fortschrittssystem geboten, das zusammen mit der zunächst noch etwas schwerfälligen, aber später immer spannenderen Geschichte für Langzeitmotivation während der über 50 Spielstunden sorgt.

Das Remaster bietet die üblichen grafischen Verbesserungen und fügt auch einige Extras und moderne Funktionen hinzu, etwa automatisches Speichern oder die Möglichkeit, Zufallskämpfe abzuschalten. Die Anime-Zwischensequenzen waren ohnehin schon im Original wunderschön. AAA-Produktionsqualität hat Tales of Xillia dennoch nicht zu bieten, weder damals noch heute, aber dafür glänzt es beim Gameplay, den Charakteren und der Story noch genauso wie früher.