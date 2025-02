Vergessener PS3-Shooter hält immer noch Rekord, der auf Konsolen kaum zu schlagen ist

MAG für die PS3 war ein äußerst ambitionierter, reiner Multiplayer-Shooter, dessen Server abgeschaltet wurden.

Wenn ihr auf Multiplayer-Shooter mit möglichst vielen Mit-Spieler*innen steht, spielt ihr wahrscheinlich gern Battlefield oder Warzone. 128 oder 150 Menschen in einem Match sind eben auch schon eine ganz schöne Ansage und auf den Konsolen gibt es da aktuell keine Alternative mit größeren Zahlen. Aber das war nicht immer so.



Vorhang auf für MAG, das einst für die PS3 veröffentlicht wurde und immer noch einen Spieler*innen-Rekord hält.

In MAG auf der PS3 konntet ihr in Matches mit sagenhaften 256 Spielern antreten

MAG steht für Massive Action Game und der Untertitel wirkt keinesfalls untertrieben. Dieses Spiel war seiner Zeit voraus und in jeder Hinsicht massiv.

Um diesen Rekord geht es: In diesem Modern Military-Shooter konntet ihr nämlich schon 2010 in Multiplayer-Runden springen, in denen sich insgesamt stolze 256 Personen tummeln.

Für diese Zahl haben die Macher hinter dem Spiel sogar einen Eintrag im Guiness-Buch der Rekorde bekommen. Kein anderer First Person Shooter auf den Konsolen konnte und kann mit mehr Spieler*innen in einer Runde aufwarten.

Das wirkt auch aus heutiger Sicht noch sehr beeindruckend, wo eine Warzone-Runde mit 150 Leuten das höchste der Gefühle ist – zumindest auf den Konsolen. Vielleicht kann das neue Battlefield das ja toppen?

24:51 Das neue Battlefield verspricht viel - Aber fallt nicht darauf rein!

Autoplay

Was ist draus geworden? MAG konnte sich nicht lange auf dem Markt behaupten. Gute drei Jahre nach dem Launch wurden die Server des PS3-Exclusives abgeschaltet. Warum ist nicht ganz klar, im Netz findet sich unter anderem der Erklärungsversuch, dass sich der Titel nie so richtig vom damaligen PSN-Hack erholt hat.

Ein anderer möglicher Grund könnte der sein, dass die damalige Online-Infrastruktur und die restliche Technik einfach noch nicht bereit für ein derartiges Spiel und solche Zahlen war. Nichtsdestotrotz genießt der Shooter der SOCOM-Macher bis heute bei einigen treuen Fans Kult-Status, die MAG als ihr "liebstes Spiel aller Zeiten" bezeichnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Auf dem PC gibt es Spiele, in denen sehr viel mehr Leute gegeneinander antreten können

Wer bietet mehr? Auf den Konsolen wurde der Rekord mit 256 Spieler*innen immer noch nicht eingeholt. Am PC sieht es ein bisschen anders aus. Dort gibt es die wildesten Multiplayer-Mods, die ordentlich Grenzen sprengen. Die Just Cause 2-Mod erlaubt beispielsweise sogar ein theoretisches Maximum von 5.000 Spieler*innen, realistisch waren aber immerhin um die 600.

In Man vs. Machine gab es eine Runde, in der legendäre 999 Personen gegeneinander angetreten sind, aber das kann Planetside 2 noch toppen. 2022 waren dort beispielsweise 1.530 Leute gleichzeitig auf einem Server und einer Map unterwegs (via: Guiness World Records).

Aber da stoßen wir natürlich in Regionen vor, in denen sich die Frage danach stellt, was überhaupt ein klassisches Match ist. So etwas gibt es in Planetside 2 nämlich eigentlich gar nicht, also bleibt fraglich, ob man das trotzdem als Rekord gelten lassen will. Erweitern wir die Definition, landen wir irgendwann bei MMOs wie EVE Online, in denen noch mehr Leute gleichzeitig online und auf einem Server sein können.

Habt ihr MAG damals auch gespielt und geliebt? Wie viele Personen pro Runde findet ihr am besten?