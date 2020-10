PS4 auf PS5 - So transferiert ihr eure Daten wie Trophäen, Freundesliste & mehr

Seit vergangener Woche ist die PS5 im Besitz erster ausgewählter Redaktionen. Darunter auch die Seite Polygon, die via Twitter Bilder der Verpackung postete. Interessant ist hier der Blick auf die Unterseite. Hier erfahren wir nämlich leicht verständlich, wie wir unsere Daten von der PS4 auf die PS5 transferieren. Damit ihr zum Launch am 19. November informiert seid, wollen wir euch die nötigen Schritte hier kurz beschreiben.

Verbindet sowohl die PS4 als auch die PS5 mit eurem Internetzugang

Verbindet den externen Speicher mit den ausgelagerten Daten eurer PS4 mit der PS5

Achtet darauf, dass ihr auf der PS5 die aktuelle Firmware installiert habt.

Loggt euch mit eurem auf der PS4 erstellten PSN-Account auf der PS5 ein.

Und das wars auch schon. Auf diese Weise wird laut Sony eure Gaming-Historie, die Trophäen, Profile und eure Freundesliste übertragen. Wer sich hier auf einen umständlichen Prozess eingestellt hat, der kann beruhigt aufatmen.

Sobald wir die Konsole selbst in den Händen halten und über den Datentransfer berichten dürfen, werden wir den kleinen Guide noch mit Hands on-Eindrücken ergänzen. Sollten wir also auf Probleme beim Datentransfer stoßen oder einen weiteren Tipp für euch haben, werdet ihr es hier in der aktualisierten News erfahren.

Wollt ihr hingegen von der Xbox One auf die Xbox Series X/S umsteigen, so funktioniert das ganz einfach und kostenlos via Cloud.

Die PS5 erscheint in Deutschland am 19. November in zwei verschiedenen Varianten. Die Standard-Version samt Laufwerk kostet 499 Euro, die All Digital-Edition bekommt ihr für 399 Euro.

