PlayStation-Fan kauft super seltenes PS4 Dev-Kit zum Spottpreis im Pfandhaus und wow: So etwas sehen wir nicht alle Tage

Das PS4 Devkit DUH-D1000AA.

Auf Reddit berichten Leute bekanntlich gerne darüber, wenn sie einen besonderen Konsolenschatz im Second Hand-Shop, Online oder anderswo aufgegabelt haben. Und klar: Eine PS1 zum Schnäppchenpreis zu ergattern, ist zweifelsohne eine Sache, auf die jeder PlayStation-Fan stolz sein darf. Der folgende Konsolen-Fund ist allerdings etwas, über das wir im Netz eher seltener stolpern.

Und womöglich haben die meisten von euch solch ein Teil noch nie gesehen: Die Rede ist von einem wirklich seltenen PS4-Devkit, das ein Glückspilz zufällig erstanden hat und nun stolz der PlayStation-Community präsentiert.

Das steckt hinter dem PS4-Devit DUH-D1000AA

Redditor "gunnywrx" hat nach eigenen Angaben ein PlayStation 4 Development-Kit mit der Modellnummer DUH-D1000AA in einem Pfandhaus in Süd-Kentucky gekauft.

Link zum Reddit-Inhalt

500 US-Dollar habe der User für das Gerät hingeblättert. Klingt erstmal viel, ist aber tatsächlich ein Schnäppchen, wenn wir bedenken, wie viel in der Regel online dafür verlangt wird. In diesem Angebot auf eBay wird das PS4 Dev-Kit (DUH-D1000AA) etwa zu einem Preis von 1.199,99 US-Dollar gelistet.

Doch was steckt hinter? Das seltsame Gerät sieht auf den ersten Blick zwar aus wie ein veraltetes Autoradio, erfüllt aber einen besonderen Zweck. Denn wie bereits erwähnt, haben wir es hier mit einem Development-Kit zu tun. Eine spezielle Variante der PS4, die in der Regel ausschließlich Entwickler*innen nutzen, um ihre Spiele/Projekte darauf zu testen.

Designtechnisch weichen die meisten Dev-Kits von den finalen Konsolen ab, die dann später im herkömmlichen Handel zum Verkauf stehen.

Wie uns das untere Video zeigt, besitzt das Dev-Kit weitaus mehr Anschlüsse als die herkömmliche PS4, die die meisten von euch zu Hause stehen haben (oder hatten).

Link zum YouTube-Inhalt

So verfügt das PS4 Dev-Kit beispielsweise über gleich drei USB-Ports an der Vorderseite (die Standard-PS4 hat nur zwei) und zwei Netzwerk-/LAN-Anschlüssen an der Rückseite.

Das User Interface bzw. der Homescreen unterscheidet sich allerdings nicht groß von der handelsüblichen PS4 – abgesehen davon, dass das Devkit in der linken oberen Ecke in einem kleinen Fenster zusätzliche Infos wie die IP-Adresse oder aktuelle Firmware-Version anzeigt.

Ein echter Schatz also, den Redditor "gunnywrx" da ausgegraben hat. Auch wenn unklar ist, unter welchen Umständen das Gerät in einem Pfandhaus in Süd-Kentucky gelandet ist.

Für den glücklichen Finder wird das Dev-Kit jedoch nicht mehr als eine Trophäe im Regal sein. Denn wirklich nutzbar ist das Gerät nicht. GamePro-Hardware-Experte Chris erklärt hierzu: "Die Dev-Kits müssen alle 90 Tage über die Sony-Server und eine dabei heruntergeladene Datei von neuem aktiviert werden. Macht man das nicht, erscheint die Nachricht, dass das Dev Kit 'abgelaufen' ist. Ohne die Aktivierung ist das Dev Kit im Grunde nutzlos."

Und in diesem Zusammenhang würden wir an dieser Stelle gerne folgendes von euch wissen: Welche ist die seltenste Konsole, die ihr besitzt? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare, wir freuen uns sehr über eure Antworten!