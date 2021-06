PS4: Externe Festplatte schmiert ab und sagt plötzlich: 'Ich bin 144K TB groß!'

Auf Reddit klagt eine Person über ein ungewöhnliches Phänomen: Eine externe Festplatte für die PS4 zeigt über 144K Terabyte Speicherplatz an, obwohl sie eigentlich gerade mal über 2 TB verfügen sollte. Das klingt zwar gut, aber leider kam diese "leichte Übertreibung" nach einem Crash zustande und das Speichermedium funktioniert seither nicht mehr. Wir erklären euch, was es damit auf sich hat.

Traumhaft viel Speicherplatz?

Darum geht es: Username_must_cancer hat auf Reddit einen Screenshot von der PS4 veröffentlicht. Darauf zu sehen: Daten zu einer externen PS4-Festplatte der Marke Seagate. Die Speicherkapazität wird mit rund stolzen 144K Terabyte angegeben.

Das Problem dabei: Das Speichermedium funktioniert nicht mehr. Unter den Angaben findet sich die Mitteilung:

"Um Anwendungen auf diesem Gerät zu installieren, muss es als erweiterter Speicher formatiert werden."

Username_must_cancer gibt an, die Festplatte seit einem Jahr zu besitzen. Kürzlich habe sie gestreikt und danach sei die leicht übertriebene Angabe aufgetaucht. Eigentlich sollte die Platte nur über eine Kapazität von 2 TB verfügen.

Nun bittet Username_must_cancer die PS4-Community auf Reddit um Tipps. Es habe nicht geholfen, den Schritten auf der Website zu folgen, um den Datenspeicher wiederherzustellen. Nach wie vor, so Username_must_cancer, wird mitgeteilt, dass das Formatieren als erweiterter Speicher nicht funktioniert.

Weitere abstruse PlayStation-Geschichten:

Tipps und Memes

Die Community reagiert gemischt auf den ungewöhnlichen Beitrag. Während manche sich einfach nur über die falsche Anzeige amüsieren, versuchen andere zu helfen. Howwaseverynametaken amüsiert sich:

"Verdammt, 144,155 Terabyte? Du könntest Modern Warfare, Cold War und ein drittes Spiel mit all dem Speicherplatz herunterladen."

Andere Personen bezeichnen die Platte als "Goddrive" oder "The Hardest Drive". Manchen Nutzer*innen kennen das Problem aber auch. queenbiscuit311 schreibt, dass das bedeutet, die der Speicher sei korrumpiert. Ericisbalanced schlägt vor, die Festplatte an einen Computer anzuschließen und zu versuchen, sie dort zu reparieren. Andere Reddit-User*innen halten dies auch für eine gute Idee und schließen sich mit weiteren Tipps an.

Habt ihr von solch einem Fehler schon mal gehört? Und was würdet ihr mit 144K Terabyte Speicher anfangen?