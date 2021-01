Stellt euch vor, ihr kommt abends nach Hause, werft euch auf die Couch, wollt eure PS5 anschalten und seht dann das: Das strahlend weiße Gehäuse eurer Konsole ist während eurer Abwesenheit zum Blankoblatt geworden, auf dem sich eure Kinder heimlich künstlerisch ausgetobt haben. Bunte Strichfiguren, kleine Monster und weitere nicht identifizierbare Kritzeleien zieren jetzt die Plastikschale eurer PS5, und mal ehrlich: So schlecht sieht's doch gar nicht aus, oder?

Die genaue Geschichte hinter dem Bild der angemalten PS5-Konsole kennen wir nicht, können uns aber vorstellen, dass es so oder so ähnlich abgelaufen sein muss. Natürlich könnte es sich hierbei auch um einen Fake handelt, witzig ist der Gedanke aber natürlich trotzdem. Das Foto ist übers Wochenende viral gegangen und tauchte laut Twitter-User und Journalist Tauriq Moosa unter anderem in einer PlayStation-Gruppe auf Facebook auf. Der Original-Post scheint hingegen aus einem chinesischen Forum zu stammen.

Was sagt die Community? Mittlerweile lachen sich etliche Fans auf Reddit und Twitter über das kleine Kunstwerk kaputt. "Also DAS zeige ich nicht meinen Kindern" schreibt beispielsweise Reddit-Mitglied AutoInvasion aus Angst, das Kunstwerk könne von seinen Kids in irgendeiner Form nachgemacht werden. "Das ist das beste PS5-Kunstwerk, das ich bisher gesehen habe. Wenn irgendwann die PS6 herauskommt, werden die Kinder Teenager sein und (die angemalte PS5) wird dich jedes Mal zum Schmunzeln bringen, wenn du sie siehst", meint User*in psoffl.

Nicht die erste Konsolen-Malerei: Vor einigen Tagen berichtete GamePro übrigens über einen unglücklichen Fan, der auf eBay einen DualSense-Controller bestellt habe, stattdessen aber einen schwarz-weiß angemaltes Xbox-GamePad bekam:

PS5 bislang offiziell nur in weiß erhältlich

Spieler*innen schreien schon seit der offiziellen Enthüllung des PS5-Designs nach neuen Farben fürs Konsolengehäuse und/oder Custom-Möglichkeiten, denn das strahlende Weiß der neuen Sony-Konsole scheint vielen zu langweilig zu sein. Während sich Sony bezüglich dessen noch bedeckt hält, bieten einige Händler bereits inoffizielle PS5-Skins an. Jedoch dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Sony rechtliche Schritte gegen die Shop-Anbieter einleitet.

Wie gefällt euch die angemalte PS5?