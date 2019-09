PS4-Spiele auf dem iPhone: Dank iOS 13 mit dem Dualshock 4 zocken

Mit iOS 13 könnt ihr jetzt euren Dualshock 4-Controller per Bluetooth mit eurem iPhone oder iPad verbinden. In Kombination mit der PS4 Remote Play-App habt ihr also die Möglichkeit unterwegs in den vollen, wenn auch kleineren, Genuss eurer Konsolen-Spiele zu kommen.

Apple hat für die eigenen mobilen Geräte das neue Betriebssystem-Update iOS 13 veröffentlicht. Neben vielen Veränderungen führt die neue Version auch ganz offiziell die Unterstützung für PS4-Controller ein. Es sind keine Umwege mehr nötig.

So schließt ihr euren PS4-Controller an iPhone/iPad:

Aktualisiert euer iPhone/iPad auf iOS 13 Schaltet Bluetooth am iPhone/iPad an Haltet den PS- und Share-Button am Controller für ca. 5 Sekunden gedrückt Wenn die Licht-Leiste anfängt zu blinken, könnt ihr loslassen Nun sollte der Controller am iPhone/iPad angezeigt werden, tippt das Symbol noch einmal an, um ihn endgültig zu aktivieren

So steuert ihr eure PS4 per iPhone/iPad

Ladet euch die "PS4 Remote Play"-App kostenlos herunter Startet die App und folgt den Bildschirmanweisungen Achtet darauf, dass eure PS4 angeschaltet, oder im Ruhemodus ist. Letzteres funktioniert nur, wenn ihr in den Systemeinstellungen des Ruhemodus die Online-Funktionen aktiviert habt. Sobald die App eure Konsole gefunden hat, solltet ihr euren gewohnten Homescreen sehen. Der Controller sollte hier nun auch funktionieren.

Auf Reddit teilen einige Fans die ersten Bilder, in denen zum Beispiel Borderlands 3 auf dem iPhone gespielt wird, mit Dualshock 4 natürlich.

Werdet ihr unterwegs eure PS4-Spiele spielen?