Sony schenkt euch 9 PS4-Spiele und eines der besten Action-RPGs aller Zeiten

Im letzten Monat reaktivierte Sony seine Play at Home-Initiative. Im Rahmen derer wird von März bis Juni in jedem Monat ein PS4-Spiel an alle PS4- und PS5-Besitzer verschenkt, um die aktuell schwierigen Zeiten etwas zu versüßen.

Das erste Gratis-Game, das ihr euch seit dem 1. März herunterladen könnt, ist Ratchet & Clank. Und jetzt hat Sony das nächste kostenlose PS4-Spiel bekannt gegeben. Aber es bleibt nicht bei dem einen Gratis-Titel.

Denn wie Sony über den PlayStation Blog bekannt gab, werdet ihr in den nächsten Wochen mit satten 10 kostenlosen Spielen versorgt, die ihr allesamt auf der PS4 oder abwärtskompatibel auf der PS5 zocken könnt.

Diese Spiele gibt es ab dem 25. März kostenlos

Los geht es am 25. März mit folgenden Spielen:

Und da sind schon einige Hits dabei, Astro Bot zählt etwa zu den besten VR-Spielen überhaupt und The Witness ist auch über 5 Jahre nach seinem Release immer noch einer der Könige des Rätsel-Genres, wie ihr in unserem Test nachlesen könnt:

Ein echter Gratis-Knaller im April für PS4/PS5

Einen echten Kracher hat sich Sony aber für einen etwas späteren Zeitpunkt aufgehoben. Denn ab dem 19. April könnt ihr euch die Horizon Zero Dawn Complete Edition kostenlos herunterladen.

Und wer das Abenteuer von Aloy immer noch nicht kennt, hat nun überhaupt keine Ausreden mehr für eine Nachholung des Open World-Spiels. Warum es so spielenswert ist, verraten wir euch in unserem Test zu Horizon Zero Dawn für die PS4.

Die Complete Edition enthält neben dem Hauptspiel auch noch die erste große Erweiterung The Frozen Wilds sowie sämtliche DLC-Inhalte. Also ein echt dickes Paket, das euch Sony da im April schenkt, mit dem ihr viele Stunden beschäftigt sein dürftet.

Wichtig: Der kostenlose Download der Horizon Zero Dawn Complete Edition ist nur bis zum 14. Mai möglich.

Was sagt ihr zu diesem Geschenkeschwall?