PS4-Fan rüstet seine Pro mit Wasserkühlung auf & es ist super-stylisch

Die Lautstärke der PS4 und PS4 Pro kann schnell störend werden, weshalb die Sony-Geräte in der Community gerne mal mit einem Jet oder Staubsauger gleichgesetzt werden. In Hinblick auf die nächste Generation ist vielen Spielern deshalb insbesondere eine leise PS5-Konsole wichtig, und Gerüchten zufolge plant Sony sogar mit einem extra-teuren Kühlungssystem. Ein Hobby-Bastler konnte aber offenbar nicht mehr bis zur PS5 warten und hat seine PS4 Pro entsprechend aufgerüstet.

Wie eine PS4 Pro mit Wasserkühlung aussieht

Wie User JMAGG auf Reddit schreibt, habe er seine PS4 Pro-Konsole mit einer Wasserkühlung ausgestattet, die nicht nur sehr abgespaced aussieht, sondern auch gewünschten Effekt mit sich bringt: Angeblich sei seine Konsole dadurch jetzt sehr leise.

Die Kosten für den ganzen Spaß sollen sich auf 1000 US-Dollar belaufen, inklusive PS4 Pro.

Die PS4 Pro mit Wasserkühlung könnt ihr euch hier in einem kurzen Video anschauen. Darüber hinaus findet ihr auf dem Kanal von JMAGG ein ausführliches Video, in dem einen genaueren Blick auf den Entstehungsprozess der aufgerüsteten Konsole gibt.

Gerüchte zum neuen Kühlsystem der PS5

Erst gestern berichteten wir davon, dass Sony angeblich plant, ein neues, kostspieliges Kühlungssystem in die PS5 zu verbauen, was in Anbetracht der leistungsstärkeren Hardware keine große Überraschung wäre.

Wie Bloomberg nämlich in Berufung auf Insider berichtet, soll die PS5 über ein Kühlungssystem verfügen, dass "ungewöhnlich teuer" ist. Die Kosten lägen zwar nur bei ein paar US-Dollar pro Konsole, normalerweise investieren Hersteller hier weniger als einen US-Dollar. Das sei eine bewusste Entscheidung gewesen, um Probleme durch Überhitzung der Konsole zu verhindern.

Alle offiziellen Infos zur PS5:

Die PlayStation 5 soll zum Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen, hat aber noch kein konkretes Launch-Datum. Ein Reveal-Event der Konsole steht weiterhin aus. Vor einigen Tagen launchte Sony immerhin die offizielle Website der PS5 und ließ damit den Hype vieler Fans weiter hin die Höhe schießen.