PS5 - Von wegen mehr Leistung: Dieses Feature ist vielen Fans wichtiger

Die Playstation 5 hat durch die ersten Informationen mittlerweile ein wenig mehr Form angenommen. Dank einer SSD-Festplatte und schnellerer Hardware soll sie unter anderem sogar 8K-Auflösungen unterstützen. Doch vielen Fans ist das herzlich egal. Es gibt eine Baustelle der aktuellen PS4, die ihnen viel wichtiger ist.

PS5 soll endlich leise sein

Dabei geht es nicht um die Leistung, bessere Grafik oder einen angenehmeren Controller, sondern um die Lautstärke der Konsole. Die kann bei der PS4 und PS4 Pro nämlich sehr störend werden. Deswegen macht im entsprechenden Reddit gerade der Wunsch die Runde, dass sich das mit der PS5 ändert.

"Alles was ich von der PS5 will, ist eine ruhige Konsole", schreibt ein User im Forum und bekommt dafür über 10.000 positive Stimmen. Auslöser war bei ihm das kürzlich erschienene Days Gone, bei dem die Lüfter der PS4 voll aufdrehen und stören.

Wann wird die PS4 laut?

Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang ist, dass die Verbreitung der lauten Lüfter sehr unterschiedlich ist. Nicht jeder Spieler ist davon betroffen und es scheint auch unter gleichen Konsolen-Modellen nicht einheitlich zu sein. Meist treten Beschwerden jedoch mit der originalen PS4 und der PS4 Pro auf.

Ein wichtiger Faktor sind die Spiele. Auch hier ist manchmal nicht nachvollziehbar wann und warum die Lüfter einer Konsole in den "Jet-Modus" schalten. In den Kommentaren finden sich auch einige Spieler, die mit Days Gone auf der PS4 Pro keine Lüfterprobleme haben, trotz eigentlich gleicher Voraussetzungen zum ursprünglichen Post.

Wann hebt sie ab? Im, von der Community, "Jet-Modus" getauften Zustand schaltet das Gerät in einen sehr lauten Modus, der besonders ohne Kopfhörer den Spielspaß deutlich mindern kann. Eine mögliche Ursache können beispielsweise verstaubte Lüfter sein, allerdings sind teils auch brandneue Geräte betroffen.

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass meine PS4 Pro bei Sekiro: Shadows Die Twice regelmäßig so laut wird, dass ich den Ton des Spiels nicht mehr wirklich hören kann. Bei anderen Titeln bleibt sie dafür kaum hörbar. Bei Freunden bleibt die Pro wiederum bei Sekiro still und dreht an anderer Stelle auf.

Zwar lässt es sich durch die Reinigung der Lüfter oder eine bessere Platzierung der PS4, beispielsweise nicht mit der Rückseite direkt vor eine Wand, etwas in den Griff bekommen, aber wirklich lösen lässt sich das Problem dadurch leider nicht immer.

Auch wenn nicht alle PS4-Besitzer zu gleichen Teilen betroffen sind, scheint der Jet-Modus weit verbreitet zu sein. Es bleibt zu hoffen, dass die PS5 neben mehr Leistung auch die eigenen Lüfter besser unter Kontrolle hat, ohne regelmäßig "abzuheben".

Was denkt ihr? Bleibt eure PS4 ruhig und bei welchen Spielen wird es euch zu laut?