1181 PS4/PS5-Spiele für unter 15 Euro - Riesiger PS Store-Sale lässt euch ordentlich sparen

Im PS Store gibt es gerade einige große Titel besonders günstig.

Der letzte Sale läuft noch, aber schon jetzt ist im PlayStation Store ein weiteres Angebot gestartet. Dieses Mal geht es nicht nur um die Höhe der Rabatte, sondern explizit Titel, die ihr für wenig Geld bekommen könnt. Alle Spiele im Sale kosten euch nämlich weniger als 15 Euro. Wir stellen euch die Highlights vor.

Wie lange läuft der Sale? Bis zum 20. Juli um 00:59 Uhr deutscher Zeit.

Bis zum 20. Juli um 00:59 Uhr deutscher Zeit. Wo findet der Sale statt? Im PlayStation Store, den ihr auf PS4, PS5, im Browser oder über die offizielle PlayStation-App aufrufen könnt.

Einige der Highlights im PlayStation Store-Sale

Diablo 2: Resurrected

18:28 Diablo 2 Resurrected ist so genial wie früher, aber es hätte so viel mehr sein können!

Preis : 13,19 Euro statt 39,99 Euro (67% Rabatt)

: 13,19 Euro statt 39,99 Euro (67% Rabatt) Genre : Action-RPG

: Action-RPG Erstveröffentlichung: 23. September 2021

Wenn ihr noch nicht im Grind in Diablo 4 versunken seid, oder einfach nach etwas Abwechslung bei der Dämonenjagd sucht, können wir euch das Remaster des beliebten Vorgängers ans Herz legen. Diablo 2: Resurrected kommt mit aufgehübschter Grafik und überarbeiteten Zwischensequenzen daher, sowie einigen neuen Komfortfunktionen.

Mehr zum Thema Diablo 2: Resurrected im Test - Ein angestaubtes Meisterwerk von Stephan Zielke

Far Cry 5

8:05 Far Cry 5 - Testvideo: Für wen der Open-World-Shooter sich eignet

Preis : 10,49 Euro statt 69,99 Euro (85% Rabatt)

: 10,49 Euro statt 69,99 Euro (85% Rabatt) Genre : Ego-Shooter

: Ego-Shooter Erstveröffentlichung: 27.03.2018

Die Far Cry-Reihe ist für unterhaltsame Shooter-Action bekannt und das liefert auch der fünfte Ableger. In Far Cry 5 erkundet ihr als Sheriff die offene Welt des fiktiven Hope Country im US Bundesstaat Montana und müsst es mit einer religiösen Sekte aufnehmen. Das Spiel lässt sich sowohl alleine als auch im Koop zu zweit spielen.

Mehr zum Thema Far Cry 5 im Test - Spaßige Action & ein Bösewicht zum Einschlafen von Hannes Rossow

Spyro Reignited Trilogy

2:52 Spyro the Dragon - Original auf PSX gegen Reignited Trilogy auf PS4 im Vergleich

Preis : 13,99 Euro statt 39,99 Euro (65% Rabatt)

: 13,99 Euro statt 39,99 Euro (65% Rabatt) Genre : Jump&Run

: Jump&Run Erstveröffentlichung: 13. November 2018

Die Spyro-Reihe gehört zu den absoluten Klassikern der PS1-Ära. Mit der Spyro Reignited Trilogy gibt es jetzt ein schickes Remake der drei Teile Spyro the Dragon, Spyro 2: Gateway to Glimmer und Spyro: Year of the Dragon. Neben Oldschool Jump&Run-Gefühl bekommt ihr eine moderne grafische und technische Umsetzung und eine deutsche Synchronisation.

Mehr zum Thema Spyro Reignited Trilogy im Test - Drachenstarkes Comeback von Dennis Michel

Weitere interessante Angebote im PS Store-Sale

Grand Theft Auto Online – 9,99 Euro statt 19,99 Euro (50% Rabatt)

– 9,99 Euro statt 19,99 Euro (50% Rabatt) UFC 4 – 6,99 Euro statt 69,99 Euro (90% Rabatt)

– 6,99 Euro statt 69,99 Euro (90% Rabatt) A Way Out – 5,99 Euro statt 29,99 Euro (80% Rabatt)

– 5,99 Euro statt 29,99 Euro (80% Rabatt) The Crew 2 Gold Edition – 8,99 Euro statt 89,99 Euro (90% Rabatt)

– 8,99 Euro statt 89,99 Euro (90% Rabatt) The Last of Us Remastered – 9,99 Euro statt 19,99 Euro (50% Rabatt)

– 9,99 Euro statt 19,99 Euro (50% Rabatt) Metro Saga Bundle – 8,99 Euro statt 59,99 Euro (85% Rabatt)

– 8,99 Euro statt 59,99 Euro (85% Rabatt) Subnautica – 11,99 Euro statt 29,99 Euro (60% Rabatt)

– 11,99 Euro statt 29,99 Euro (60% Rabatt) Assassin's Creed 4 Black Flag – 7,99 Euro statt 19,99 Euro (60% Rabatt)

– 7,99 Euro statt 19,99 Euro (60% Rabatt) Mafia 3 Definitive Edition – 9,89 Euro statt 29,99 Euro (67% Rabatt)

– 9,89 Euro statt 29,99 Euro (67% Rabatt) Borderlands 3: Next Level Edition – 11,24 Euro statt 74,99 Euro (85% Rabatt)

– 11,24 Euro statt 74,99 Euro (85% Rabatt) LEGO Marvel Superheroes 2 – 8,99 Euro statt 59,99 Euro (85% Rabatt)

– 8,99 Euro statt 59,99 Euro (85% Rabatt) Battlefield 4 – 7,99 Euro statt 19,99 Euro (60% Rabatt)

– 7,99 Euro statt 19,99 Euro (60% Rabatt) BioShock: The Collection – 9,99 Euro statt 49,99 Euro (80% Rabatt)

– 9,99 Euro statt 49,99 Euro (80% Rabatt) Watch Dogs 2: Deluxe Edition – 11,99 Euro statt 79,99 Euro (85% Rabatt)

– 11,99 Euro statt 79,99 Euro (85% Rabatt) Titanfall 2: Ultimate Edition – 4,49 Euro statt 29,99 Euro (85% Rabatt)

– 4,49 Euro statt 29,99 Euro (85% Rabatt) Overcooked – 3,99 Euro statt 15,99 Euro (75% Rabatt)

Dabei handelt es sich natürlich nur um eine kleine Auswahl der insgesamt 1181 Spiele, die derzeit zum Sale im PlayStation Store gehören. Mit dabei sind auch zahlreiche Erweiterungen und DLCs, es lohnt sich also definitiv, bis zum 20. Juli noch einen Blick in den Store zu werfen.

Sagt euch der neueste PlayStation-Sale zu? Gibt es einen Titel, den wir nicht erwähnt haben, den ihr unbedingt noch empfehlen würdet?