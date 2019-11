Die PS5 erscheint höchstwahrscheinlich zum Ende des nächsten Jahres. Das bedeutet, dass sich Sony natürlich jetzt schon Gedanken dazu macht, wie möglichst alle Besitzer einer PS4 zum Kauf einer neuen PS5 überredet werden können. Der Übergang zwischen den Generationen muss schneller und umfangreicher als je zuvor erfolgen, sagt der PlayStation-CEO Jim Ryan im Interview mit GamesIndustry. Das bringt natürlich einige Herausforderungen mit sich.

Neue Größenordnung: Laut Jim Ryan wird das eine der größten Aufgaben für Sony 2020 – die PS4-Community auf die PS5 mitzunehmen. Im Idealfall sollen natürlich alle sofort eine PS5 kaufen, was sich aber schwierig gestalten dürfte. Die Herausforderung ist größer als je zuvor und der Übergang soll am besten auch schneller als je zuvor erfolgen.

"Während wir uns auf die nächste Generation in 2020 zubewegen ist eine unserer Aufgaben – wahrscheinlich unsere Hauptaufgabe – diese Community von der PlayStation 4 zu nehmen und auf die PlayStation 5 zu übertragen, und zwar in einer Größenordnung und Geschwindigkeit, in der wir nie zuvor geliefert haben."