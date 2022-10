Diese PS4 ist richtig eklig, aber ich habe schon Schlimmeres gesehen

Meine werte Kollegin Linda ist immer wieder dafür gut, Bilder oder Artikel zu kaputtem beziehungsweise schmutzigem Gaming-Equipment hervorzukramen. So auch im Falle einer PS4, die offenkundig aus einem Raucherhaushalt stammt.

Ihren anfänglichen Schock konnte ich nachvollziehen, muss aber auch gestehen, dass ich in der Hinsicht komplett abgehärtet bin. In der Vergangenheit habe ich nämlich so einige PlayStation-Konsolen geöffnet und gesäubert, die alles andere als reinlich behandelt wurden.

Um diese PS4 geht es

Der Nutzer "Polak5677" teilte auf Reddit Bilder einer PS4, die er von einem Raucher zur Reinigung erhalten hat. Nachdem er das Gehäuse öffnete, war er erschüttert von dem, was er vorfand: orange-bräunliche Aschereste, bräunliche Teer-Ablagerungen und ein moosiger Belag an den Lamellen, die zum Kühlkörper der Konsole führen.

Diese Bilder hat er angefertigt:

Nicht nur die Gesundheit leidet unter dem Rauch: In dem Reddit-Thread meldeten sich zahlreiche PlayStation-Fans zu Wort, die darauf hinweisen, dass Zigarettenrauch nicht nur den Lungen schadet, sondern sich in der gesamten Wohnung ablagert. Sei es nun in den Wänden, dem Mobiliar und eben auch in Elektronikgeräten, deren Lüfter den Rauch ins Innere ziehen, woraufhin Ablagerungen entstehen.

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass dieser Schmutz hauptverantwortlich für die Lautstärke alternder PS4-Konsolen ist. Je stärker die Kühlschlitze von Dreck blockiert werden, desto höher muss der Lüfter aufdrehen, um den Prozessor der Konsole zu kühlen. In einem Raucherhaushalt läuft dieser Prozess aufgrund der Partikel in der Luft um einiges schneller als bei herkömmlicher Verstaubung ab.

Hilfe bei Nikotinsucht:

Wie in dem Reddit-Thread erwähnt, schadet Zigarettenrauchen nicht nur euch selbst, sondern auch euren Mitmenschen, die ihn passiv einatmen. Wollt ihr aktiv gegen das Rauchen angehen, dann findet ihr unter anderem Unterstützung bei rauchfrei!, dem Beratungsangebot der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Es geht aber noch viel schlimmer

Chris Werian Es ist schon einige Jahre her, da habe ich nebenberuflich Konsolen gereinigt und repariert, um meine Ausbildungsvergütung ein wenig aufzustocken. Viele davon sahen von innen so aus, wie eben die PS4, die in dem Thread präsentiert wurde.



Bei den gezeigten Verschmutzungen handelt es sich um recht einfach zu entfernende, komplett trockene Rückstände, die zwar aufgrund ihrer Farbgebung eklig wirken, aber mit einem Tuch schnell weggewischt sind. Hartnäckiger Dreck wird hingegen am besten mit Waschbenzin oder reinem Alkohol entfernt.



Den Belag an den Kühllamellen kann man einfach abziehen. Dabei handelt es sich um Verklumpungen von Haaren, Spinnweben, Fuseln und Staub, die auch in jedem Nichtraucherhaushalt anfallen. Mir ist zumindest noch keine ältere PS4 unter die Nase gekommen, bei der der Lüfterzugang komplett frei von Schmutz war.



Es ging aber auch ungewöhnlicher: Obwohl es sich in den meisten Fällen um gewöhnlichen Hausschmutz handelte, bin ich zügig dazu übergegangen, Handschuhe und sogar eine Atemmaske bei einer Reinigung zu tragen. Wieso? Nun ja, nachdem ich ein Mal eine PS4 von angetrockneten, schimmeligen Bier- oder Limonaderesten befreit hatte, war ich für jeden Schutz vor Gerüchen (und schädigenden Sporen) dankbar.



Auch Insektenbefall war vertreten, wobei mir zumindest nie lebendes Getier entgegengekommen ist. In den Plastikkästen fand ich die ein oder andere Spinne sowie Überreste von Holzläusen, die sich wohl zu einem gewissen Zeitpunkt in eingesogenen Spänen (fragt nicht) eingenistet haben. Aufgrund des trockenen Klimas, dem ständigen Luftzug und der nicht vorhandenen Nahrungsquellen überlebt in den Konsolen allerdings recht wenig. Man könnte fast sagen – Glück gehabt.

So verhindert ihr, dass eure PS4 stark verschmutzt

Wie zuvor erwähnt, sind es vor allem Staub und Fuseln, die sich in der Konsole sammeln. Stellt die Konsole daher am besten nicht auf einen Teppichboden und haltet das Regal, in dem sie platziert wurde, staubfrei. Dann kann die PS4 auch nicht so viel Dreck einsaugen.

Wollt ihr eure PS4 reinigen, könnt ihr euch hier Tipps einholen:

Es muss also gar nicht so ausarten, wie bei der gezeigten PS4. Und ihr tut eurer Konsole damit etwas Gutes, denn es ist bei einer sauberen Umgebung viel wahrscheinlicher, dass das eigene Spielgerät leise bleibt und auch nicht zum Überhitzen neigt.

Habt ihr schon einmal eine Konsole aufgeschraubt? Was habt ihr darin vorgefunden?