Der neue PS4-Shooter Boundary sieht atemberaubend gut aus

Angekündigt wurde Boundary bereits auf der Gamescom 2019, jetzt hat der Weltraum-Shooter einen neuen Trailer, der schlichtweg umwerfend aussieht. Aber das war noch nicht alles: Das vielversprechende Spiel soll noch dieses Jahr für PS4 und den PC erscheinen.

Boundary sieht unglaublich aus und erscheint noch 2020 für PS4

Dieser Trailer! Was wir im frischen Trailer von Boundary zu sehen bekommen, ist ein echter Augenschmaus. Die Weltraum-Gefechte im niedrigen Erd-Orbit und ohne Schwerkraft wirken bis ins letzte Detail durchdesignt. Das Ganze macht einen extrem auf Hochglanz polierten Eindruck.

Was ist Boundary? Ein First Person-Shooter mit dem Twist, dass die Feuergefechte in der Schwerelosigkeit stattfinden. Das gibt Gameplay-technisch natürlich einige neue Möglichkeiten an die Hand, stellt die Spieler und Spielerinnen aber natürlich auch vor Herausforderungen.

Ihr kämpft in Boundary offenbar immer in der Nähe von realistisch wirkenden Raumstationen, die nicht allzu weit von der Erde entfernt sind. Das sieht nicht nur atemberaubend aus, sondern gibt euch natürlich auch alle möglichen Teile wie Solarpanels oder Gänge der Stationen, in und hinter denen ihr euch verstecken könnt.

Die Bewegung im schwerelosen Weltall findet wohl mit Hilfe einer Art Jetpack dar. Mit den Düsen könnt ihr durch die nicht vorhandene Luft navigieren, es soll aber gleichzeitig zum Beispiel auch Grappling Hooks geben. Unterschiedliche Klassen greifen auf verschiedene Hilfsmittel zurück.

Shooter-Gameplay: Es gibt diverse verschiedene "Astroperators" oder kurz AOs, die sich zum Beispiel in der Wahl der Waffen und Gadgets unterscheiden. Die Sniper-Klasse kann eine Plattform zur Stabilisierung nutzen, taktische (aktive und passive) Fähigkeiten existieren in Boundary ebenfalls.

Die Mischung macht's: Das Kuriose und vielleicht auch interessanteste an Boundary ist die Mischung aus klassischem Raumfahrt-Look mit militärischen Waffen-Elementen. So realistisch verwoben wurden diese beiden Dinge so wohl noch nie.

Wie gefällt euch Boundary?