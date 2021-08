PS4-Spiel mit GTA-Anleihen und schneller Platin-Trophäe erzürnt Fans

Auf Reddit und YouTube wundern und ärgern sich einige PlayStation 4-Fans über einen neuen Indie-Titel mit deutlichen GTA-Anleihen. Wie in einem YouTube-Video gezeigt wird, können alle Trophäen des Spiels in unter drei Minuten abgeräumt werden. Was Spielende genau an dem Titel bemängeln, erfahrt ihr hier.

Darum hagelt es Kritik

Darum geht es: Seit dem 16. August wird Arab Drift Cars für die PlayStation 4 im Store verkauft. Das Spiel ist wohl benannt nach "Arab Drifting" oder "Tafheet", einer Art von illegalen Straßenrennen in der arabischen Welt. Die kurze Beschreibung im PS-Store verspricht eine offene Spielwelt, "erkunden, driften, Rennen fahren und mehr". Der Preis, der dafür aufgerufen wird, liegt bei 14,49 Euro.

Was bemängelt wird: In einem Reddit-Beitrag, der inzwischen vom Moderations-Team gelöscht wurde, machen Nutzer*innen ihrem Ärger über das Spiel in den Kommentaren Luft. Kritik gibt es für die Grafik, die für Ernüchterung sorgte, sowie GTA-Anleihen, beispielsweise in Schrift und HUDs. Auf YouTube werden zudem Performance-Probleme angesprochen. 1Up Wonders hat das Spiel auf der PS5 gespielt und kommentiert unter dem eigenen Video:

"Ich sollte erwähnen, dass die Framerate bei diesem Spiel manchmal furchtbar sein kann. […]"

Alle Trophäen in unter 3 Minuten

Das Spiel verfügt zudem lediglich über vier Trophäen. In einem Video zeigt 1Up Wonders, wie man in unter drei Minuten alle Trophäen abräumen kann: einmal Bronze, dreimal Gold. Die Schwierigkeit bewertet 1Up Wonders mit 1/10. Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Link zum YouTube-Inhalt

IHazMagics schreibt im Kommentar unter dem gelöschten Reddit-Beitrag zum Thema der super schnell verdienten Trophäen:

"Ah, also noch ein Spiel, das nicht als Spiel designt ist, sondern Geld für eine Platin-Trophäe verlangt. Unglücklicherweise gibt es tonnenweise solcher Spiele."

Auch Red_In_Circles äußert sich zu diesem Punkt:

"[…] Es gibt im Store Spiele für ein paar Dollar, bei denen man in ungefähr 30 Minuten Platin machen kann. Ich habe einige von denen vor ein paar Wochen im Sommer Sale ausprobiert und einfach festgestellt: 'Ich habe mit den meisten von ihnen nicht wirklich Spaß.' […]"

Weitere Personen merken während der Diskussion an, dass Arab Drift Cars nicht das einzige Spiel ist, dem man die oben genannten Punkte vorwerfen könne. Darum sehen einige Spielende, die kommentieren, das Thema eher gelassen.

Was haltet ihr davon?