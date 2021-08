Neue Spiele der Woche bringen erweiterten Director's Cut eines PS4-Knallers

In unserer wöchentlichen Release-Liste findet ihr alle wichtigen Neuerscheinungen für die PlayStation-, Xbox- und Nintendo-Konsolen. Nachfolgend haben wir für euch aufgelistet, welche Spiele in der Woche vom 16. bis zum 22. August 2021 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Nintendo Switch rauskommen. Außerdem stellen wir euch ein potentielles Highlight etwas ausführlicher vor.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Ghost of Tsushima: Director's Cut

Release: 20. August

20. August Plattform: PS5, PS4

PS5, PS4 Genre: Action

Darum geht es: Beim Ghost of Tsushima: Director's Cut handelt es sich um eine angepasste und erweiterte Version des letztjährigen PS4-Hits. Das Paket enthält neben dem Hauptspiel auch sämtliche bisherigen Zusatzinhalte wie den Multiplayer GoT Legends sowie die komplett neue Insel Iki-Erweiterung. Die PS5-Version hat zudem einige exklusive Features wie die Unterstützung von 3D-Audio, eine dynamische 4K-Auflösung sowie Lippensynchronisation für japanische Sprachausgabe.

Für wen lohnt sich die Neuauflage? Der Director's Cut spricht natürlich vor allem diejenigen an, die Ghost of Tsushima bislang verpasst haben. Denn die bekommen dank der Erweiterungen ein richtig fettes Paket, das viele Stunden Spielspaß verspricht. Aber auch für GoT-Veteranen dürfte die Neuauflage interessant sein - vor allem dank der neuen Erweiterung.

Mehr Infos zum Director's Cut gibt es hier:

Neue Spiele für PS4 und PS5

17. August - Greak: Memories of Azur

17. August - Madden NFL 22

17. August - Pile Up! Box by Box!

18. August - Mayhem Brawler

18. August - Mortal Shell: The Virtuous Cycle

18. August - Tetris Effect: Connected

19. August - Recompile

20. August - Ghost of Tsushima: Director's Cut

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

17. August - Greak: Memories of Azur

17. August - Madden NFL 22

17. August - Pile Up! Box by Box!

18. August - Mayhem Brawler

18. August - Mortal Shell: The Virtuous Cycle

18. August - World Soccer Strikers '91

19. August - Recompile

19. August - Twelve Minutes

Neue Spiele für Nintendo Switch

16. August - Volleyball Challenge

16. August - Road 96

17. August - Greak: Memories of Azur

17. August - Pile Up! Box by Box

17. August - Space Invaders: Invincible Collection

18. August - Rogue Explorer

18. August - Swords & Souls: Neverseen

19. August - Buissons

19. August - Mayhem Brawler

19. August - Metal Commando

19. August - Monster Harvest

19. August - Monster Trail: First Class

19. August - Rush Rally Origins

19. August - Sakura Succubus 4

19. August - Shape Suitable

19. August - Thea 2: The Shattering

19. August - Where's Samantha?

19. August - Zombo Buster Advance

20. August - Arietta of Spirits

20. August - City Driving Simulator 2

20. August - Heart Chain Kitty

20. August - Shark Pinball

20. August - Space Scavenger

20. August - Ultimate Bumper Cars: Autoscooter

20. August - Word Soccer Strikers '91

20. August - Wrestledunk Sports

22. August - Adventure Field 4

Vergesst nicht PS Plus, Games With Gold, PS Now und Game Pass !

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Abo-Services, die euch regelmäßig mit neuen Spielen versorgen, die ihr dann ohne weitere Kosten - abgesehen von denen fürs Abo - spielen könnt.

Die Monatshälfte ist rum, weswegen bei den Xbox Games with Gold jetzt die zweite Hälfte der Gratis-Games verfügbar ist. Dabei handelt es sich um Garou: Mark of the Wolves und Yooka-Laylee. Letzteres sollten sich insbesondere Jump&Run-Fans zu Gemüte führen. Der Titel orientiert sich spielerisch am N64-Klassiker Banjo-Kazooie und auch wenn es einige Macken gibt, ist das Hüpfabenteuer gut gelungen.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten?