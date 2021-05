PS4-Spiel ist plötzlich gratis im PS Store und wir glauben nicht, dass das Absicht ist

Es ist unklar, ob es sich dabei um einen Fehler handelt oder die Aktion beabsichtigt durchgeführt wurde, doch Valkyria Revolution ist aktuell gratis im PS-Store der PS4 und PS5 zu finden. Hier kann nicht nur das Hauptspiel, sondern auch alle verfügbaren DLCs kostenlos heruntergeladen werden.

Fehler oder Aktion, das ist die Frage

Wie komme ich an das Spiel? Wer sich also das Spiel kostenfrei herunterladen möchte, sollte schnell sein. Falls es sich hierbei um ein Versehen handelt, könnte Sony den Fehler schnell bemerken und Valkyria Revolution zum Ursprungspreis wieder in den Store stellen. Den Download startet ihr über folgenden Link im PS-Store.

Es ist nämlich verwunderlich, dass Sony die Aktion nicht im Vorfeld ankündigte. Normalerweise gibt Sony auf mehrere Spiele eines bestimmten Publishers oder Entwicklers satte Rabatte, sodass wir hier erst einmal von einem Fehler ausgehen, der in den nächsten Stunden behoben werden könnte. Auch zur Play at Home-Initiative gehört Valkyria Revolution nicht.

Darum geht es in Valkyria Revolution

Valkyria Revolution ist ein Spin-off der bekannten Valkyria Chronicles-Reihe. Etwa 100 Jahre nach einem verheerenden Weltkrieg stehen eine Professorin für Historik und ihr Student vor einem verwitterten Grabstein, der fünf Verrätern gewidmet ist. Diese sollen damals den Krieg in Gang gesetzt und für persönliche Zwecke maßgeblich beeinflusst haben, um sich an feindlichen Generälen rächen zu können, die für ein traumatisches Ereignis in ihrer Kindheit verantwortlich waren.

Doch dem emsigen Studenten sind einige Ungereimtheiten in den Aufzeichnungen aufgefallen. Die Professorin kennt die gesamte Wahrheit, die nicht in den Geschichtsbüchern steht, und beginnt, ihrem Studenten alles genau zu erzählen.

Unseren Test zu Valkyria Revolution findet ihr hier:

Im Anime-Universum herrscht Krieg

Ursprünglich erschien Valkyria Revolution im Juni 2017 für PS4, Xbox One und die PS Vita. Das Rollenspiel bietet eine ungefähre Spielzeit von 50 Stunden und kann sowohl in der englischen als auch in der japanischen Sprachausgabe gespielt werden.

Habt ihr den Teil bereits in eurer Bibliothek oder werdet ihr euch den Titel jetzt sichern?