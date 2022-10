PS4-Spiele unter 10€: Bei MediaMarkt könnt ihr jetzt einige Schnäppchen abstauben

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn kann man gerade mal wieder einige günstige PS4-Spiele finden, sofern man sich ein bisschen durchs Sortiment wühlt. In diesem Artikel haben wir euch ein paar lohnenswerte Schnäppchen herausgesucht, die ihr schon für 10€ oder weniger bekommen könnt. Mehr günstige PS4-Spiele bei MediaMarkt findet ihr hier:

Doom Eternal

Falls ihr Doom Eternal bisher verpasst und auch nur ein bisschen was für temporeiche First-Person-Shooter übrig habt, solltet ihr das Versäumte unbedingt noch nachholen. Auch diesmal legt sich der Doom Slayer wieder in blutigen Kämpfen mit dämonischen Horden an. Die Levels sind abwechslungsreicher und vertikaler als im Vorgänger, zudem ist der Protagonist noch beweglicher geworden. Die PS4-Version lässt sich kostenlos auf die technisch verbesserte PS5-Fassung upgraden.

Dragon Ball FighterZ Super Edition

Dragon Ball FighterZ ist allein schon dadurch, dass es den Look des Animes perfekt einfängt, ein Muss für Fans der Vorlage. Das Fighting Game hat aber auch spielerisch eine Menge zu bieten, sodass es sich für Fans des Genres sogar dann lohnen kann, wenn sie sich mit Dragon Ball nicht auskennen. Die Super Edition liefert neben dem Hauptspiel 9 zusätzliche Charaktere und zusätzliche kosmetische Gegenstände.

Star Wars Squadrons

Mit Squadrons bekommt ihr nach langer Zeit endlich wieder atmosphärische und spannende Weltraumschlachten im Star-War-Universum. Das gilt desto mehr, wenn ihr ein PSVR-Headset besitzt und euch dadurch ganz in die Rolle des Piloten hineinversetzen könnt. In diesem Fall ist Saturn ausnahmsweise etwas günstiger als MediaMarkt, hier gibt es Star Wars Squadrons derzeit schon für 5€.

Fallout 76 + Mütze

Fallout 76 musste zum Release eine Menge Kritik einstecken, das Online-Rollenspiel wurde über die Jahre aber kontinuierlich verbessert und erweitert. Inzwischen ist es Bethesdas anderen Fallout-Spielen dadurch sehr viel ähnlicher geworden. Für den derzeitigen Preis von 9,99€ ist es deshalb zumindest mal einen Blick wert, zumal ihr auch noch eine warme Mütze für den Winter als Zugabe bekommt.

Doraemon: Story of Seasons

Bei Story of Seasons handelt es sich um die Nachfolge-Reihe von Harvest Moon, die ebenfalls das ruhige Landleben mit Ackerbau und Freundschaften mit Dorfbewohnern simuliert, wie man es beispielsweise auch von Stardew Valley kennt. Die Doraemon-Version übernimmt Charaktere und Story-Elemente aus dem berühmten Anime, der in Japan seit 1979 läuft und auf mehr als 2000 Episoden kommt.

Weitere PS4-Spiele bis 10€ bei MediaMarkt: