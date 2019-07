Trotz Meilenstein: PS4-Verkaufszahlen gehen nach PS5-Ankündigung zurück

Vor kurzem hat Sony bekannt gegeben, dass sich die Playstation 4 seit dem Release im Jahr 2013 stolze 100 Millionen Mal verkauft hat. Das ist natürlich ein wichtiger Meilenstein, allerdings entsprechen die Verkaufszahlen der Konsole trotzdem nicht ganz den Erwartungen, wenn das vergangene Quartal betrachtet wird (via GameSpot).

Das ging von April bis Juni und hat gezeigt, dass sich Sony mit dem anhaltenden Erfolg der PS4 zumindest ein bisschen verschätzt hat. Die Werte lägen laut dem Konzern "knapp unter" den Erwartungen, die angedacht waren.

Warum war das Quartal ein wenig enttäuschend?

Als Hauptgrund für den Rückgang der Zahlen sieht Sony den bevorstehenden Release der Playstation 5. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit bereits ein paar Infos zur kommenden Konsole enthüllt. So gibt es beispielsweise soll es keine Ladezeiten mehr geben und Abwärtskompatibilität steht auf dem Programm.

Viele Menschen würden mit dem Kauf einer neuen Konsole warten, bis die nächste Generation in den Handel kommt. Alle bekannten Infos zur Playstation 5 findet ihr in unserer Übersicht. Der Name "Playstation 5" ist übrigens weiterhin nicht offiziell.

Aufgrund der Fehleinschätzung werden die Vorhersagen für das aktuelle Geschäftsjahr auch nach unten korrigiert. Von April 2019 bis März 2020 will Sony nun insgesamt 15 Millionen Geräte verkauft haben, anstatt der bisher angenommenen 16 Millionen.

Auch Nintendo hat nach dem Ende des ersten Quartals die Verkaufszahlen der Switch und ihrer Spiele veröffentlicht. Die können sich ebenfalls sehen lassen, vor allem wenn man bedenkt, dass die Hybrid-Konsole 4 Jahre nach der PS4 in den Handel kam.