PS5-Ladezeiten im Video: Next Gen-Konsole lässt PS4 Pro alt aussehen

Wir wissen bereits, dass Sonys Next Gen-Konsole dank eingebauter SSD-Festplatte wesentlich schneller sein wird als die PS4 und Ladezeiten dadurch kaum noch ins Gewicht fallen.

Sony spricht sogar von einem "Ende der Ladebildschirme", das mit dem Release der PS5 eingeläutet werden soll. Und von dieser enormen Geschwindigkeit dürfen wir uns in einem kurzen Clip nun selbst überzeugen.

PS5 vs. PS4 Pro - So schnell ist Sonys Next Gen-Konsole

Das Video stammt von einer Sony-Präsentation im Rahmen eines Strategy-Meetings in Tokio, abgefilmt und getwittert vom The Wall Street Journal-Journalisten Takashi Mochizuki.

Was ist zu sehen? Um uns die Schnelligkeit der PS5 vor Augen zu führen, lässt Sony dieselbe Szene in Marvel's Spider-Man einmal auf der PS4 Pro und einmal auf einem Dev-Kit der Next Gen-Hardware laden - und der Unterschied ist gewaltig.

Wie schnell ist die PS5? Während die Ladezeit auf der PS4 Pro hier ganze 8.10 Sekunden beträgt, benötigt die PS5 für dieselbe Szene gerade mal 0.83 Sekunden.

Das macht Sonys kommende Next Gen-Konsole zumindest bei Marvel's Spider-Man ungefähr 8 Mal schneller als die leistungsstärkere Variante der PS4. Dass Sony vom Ende der Ladebildschirme spricht, ist anhand dieses Vergleichsvideos nachvollziehbar.

Natürlich fallen Ladezeiten bei jedem Spiel anders aus, weshalb ihr diese Zahlen nicht als absolut und repräsentativ für die Leistung der Next Gen-Konsole ansehen solltet.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) May 21, 2019

Wann die PS5 erscheint, ist noch unklar. Wir kennen bislang lediglich ein grobes Release-Fenster: Laut Sony erscheine die Next Gen-Konsole nicht vor Mai 2020.

Alles, was wir bislang über die PlayStation 5 wissen erfahrt ihr in unserem großen Übersichtsartikel: Preis, Hardware & mehr: Alle Infos zur PS5.