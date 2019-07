Das die Nintendo Switch erfolgreich ist, ist kein Geheimnis. Das Hybrid-Konzept aus Handheld und stationärer Konsole hat seit dem Release Anfang 2019 viele Fans gefunden. Das liegt vor allem an den beliebten Spiele-Highlights, die Nintendo bisher veröffentlicht hat - allen voran, wie immer, Mario Kart (via Nintendo).

Nun hat der japanische Konzern neue Verkaufszahlen bekannt gegeben. Die betreffen nicht nur die Konsole selbst, sondern auch die 10 meistverkauften Spiele. Besonders im Vergleich zum Vorgänger Wii U sind die Werte beeindruckend. Aber die Switch muss sich auch vor der PS4 und Xbox One nicht verstecken.

Die Nintendo Switch holt auf

Bisher wurde 36,87 Millionen Switch-Konsolen verkauft. Die derzeit erfolgreichste Konsole ist die PS4, welche die 100 Millionen-Marke geknackt hat. Allerdings ist die Playstation 4 mit einem Release im November 2013 auch schon mehrere Jahre länger auf dem Markt. Trotz der 4,5 Jahre Verspätung hat Nintendo schon mehr als ein Drittel davon erreicht.

Die Wii U konnte 13,56 Millionen Konsolen im Laufe ihres Lebenszyklus verkaufen.

Ein Vergleich mit der Xbox One ist schwierig, das es keine offiziellen Verkaufszahlen von Microsoft gibt. Schätzungen zufolge hat sie sich die Xbox One über 41 Millionen Mal verkauft. Das ist aber wie gesagt eher ein Richtwert (via vgchartz).

Die Top 10 Nintendo Switch-Spiele nach verkauften Einheiten:

Mario Kart war schon immer das Highlight

Mario Kart 8 war übrigens auch schon für die Wii U das mit Abstand erfolgreichste Spiel und erreichte 8,44 Millionen verkaufte Exemplare. Auf dem Nintendo 3DS sieht es ähnlich aus. Auch hier liegt Mario Kart 7 mit 18,38 Millionen auf dem ersten Platz.

Auf der Wii muss sich der Arcade-Racer Mario Kart Wii gegenüber Wii Sports geschlagen geben. Allerdings zählt das nicht so richtig, denn das Sport-Spiel war häufig im Bundle mit der sehr beliebten Konsole zu haben.

Im August wird Nintendo eine überarbeitete Variante der Nintendo Switch veröffentlichen. Die weitestgehend unveränderte Neuauflage soll vor allem eine spürbar bessere Akku-Laufzeit haben. Im September folgt dann die Nintendo Switch Lite, die ausschließlich im Handheld-Modus funktioniert.