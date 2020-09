In der Woche vom 7. bis zum 13. September 2020 gibt es wieder einige interessante Spiele für PS4, Xbox One und Switch zu haben. Die wöchentliche Release-Liste der GamePro verrät, was euch erwartet.

Achtung: Die Releasedaten beziehen wir von den Publishern und können sich wegen diverser Gründe kurzfristig ändern. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Zunächst stellen wir euch die größten Releases der Woche genauer vor:

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Release: 8. September 2020

8. September 2020 Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Bei Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning handelt es sich um das Remaster eines echten RPG-Geheimtipps. Ursprünglich 2012 erschienen, bietet Kingdoms of Amalur ein komplexes Rollenspiel-Erlebnis mit einer dicht erzählten Geschichte und einem packenden Kampfsystem. In Sachen Umfang kann sich Kingdoms of Amalur ebenfalls sehen lassen. Laut Ho Long To Beat werdet ihr etwa 100 Stunden brauchen, wenn ihr alles sehen wollt.

Darum geht's: Der wahnsinnige König Gadflow, der eine Herrschar an unsterblichen Soldaten anführt, will die sterblichen Völker der Feienlande ausrotten. Als sogenannter Held ohen Schicksal, der in einer geheimen Forschungseinrichtung der Gnome wieder zum Leben erweckt wird, müssen wir uns nun der die Übermacht stellen.

Hier unser GamePro-Test zum Original:

14 0 Mehr zum Thema Kingdoms of Amalur: Reckoning im Test - Fable Age: Darksiders

Alle neuen PS4-Spiele in dieser Woche

8. September - Necromunda: Underhive Wars

8. September - RPG Maker MV

8. September - Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

8. September - Party Hard 2

10. September - Tamarin

10. September - Wintermoor Tactics Club

10. September - Hotshot Racing

10. September - Bounty Battle

10. September - Tin & Kuna

10. September - Vampire: The Masquerade - Shadows of New York

10. September - Minoria

10. September - Hidden Through Time: Legends of Japan

11. September - Inertial Drift

Was erscheint noch? Alle PS4-Releases 2020:

129 3 Mehr zum Thema PS4-Spiele 2020: Release-Liste aller neuen Games

Alle neuen Xbox One-Spiele dieser Woche

8. September - OkunoKA MAdness

8. September - Necromunda: Underhive Wars

8. September - Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

9. September - CarX Drift Racing Online

10. September - Minoria

10. September - Hotshot Racing

10. September - Vampire: The Masquerade - Shadows of New York

Was erscheint noch? Alle Xbox One-Releases 2020:

27 3 Mehr zum Thema Xbox One-Spiele 2020: Release-Liste aller neuen Games

Alle neuen Switch-Spiele dieser Woche

7. September - Shaolin vs Wutang

7. September - Circuit Dude

8. September - AVICII Invector

8. September - OkunoKA Madness

8. September - Meganoid

10. September - Adventures of Pip

10. September - Tomoyo After - It's a Wonderful Life

10. September - Mo:Astray

10. September - Minoria

10. September - The Snake King

10. September - Deleveled

10. September - Space Robinson

10. September - Wintermoor Tactics Club

10. September - Hotshot Racing

10. September - Vampire: The Masquerade - Shadows of New York

11. September - Bounty Battle

11. September - Inertial Drift

11. September - RPG Maker MV

11. September - Firework

11. September - Doodle Derby

Was erscheint noch? Alle Switch-Releases 2020:

62 1 Mehr zum Thema Nintendo Switch-Spiele 2020: Release-Liste aller neuen Games

Außerdem bei PS Plus, Games With Gold, Game Pass & Co

Denkt daran: Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in euren Shop werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.