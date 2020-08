Xbox Game Pass August 2020: Alle neuen Spiele im Überblick

Hier findet ihr eine Liste aller neuen Xbox Game Pass-Spiele, die im August 2020 neu in den Service kommen, der seit kurzem nur noch "Game Pass" heißt. Ab den aufgeführten Terminen können Abonnenten die Spiele herunterladen und - abgesehen von den Abogebühren - ohne weitere Kosten spielen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele nicht zu bestimmten Zeitpunkten bekannt gegeben werden, werden wir den Artikel regelmäßig aktualisieren.

Diese Xbox One-Spiele sind im August 2020 neu im Game Pass

Das ist das August-Highlight im Game Pass

Tell Me Why

Genre: Adventure

Darum geht es: Im Zentrum der episodischen Geschichte steht ein Transgender-Protagonist. Wir schlüpfen in die Rollen der beiden Hauptfiguren Tyler und Alyson Ronan. Zwillinge, die gemeinsam die Ereignisse aus ihrer nebulösen Kindheit wieder zusammensetzen wollen. Im Laufe der Story ergründen wir die Erinnerungen der beiden Helden, wobei wir uns entscheiden müssen, an welcher Erinnerung wir festhalten wollen und an welcher nicht.

Warum es sich lohnt: Weil wir uns sicher sind, dass Dontnod, die Macher von Life is Strange, auch mit Tell Me Why ein hervorragend erzähltes Adventure abliefern werden. Game Pass-Abonnenten können das erste Kapitel ab dem 27. August spielen.

Diese Spiele verlassen im Juli den Game Pass

Folgende Spiele fliegen in den kommenden Wochen aus dem Service:

Welche Game Pass-Spiele kamen im Juli 2020?

Hier haben wir alle Spiele für euch aufgelistet, die im letzten Monat in die Game Pass-Bibliothek gewandert sind:

Was ist der Game Pass?

Der Game Pass (ehemals Xbox Game Pass) ist ein kostenpflichtiger Spiele-Service für die Xbox One, mit dem ihr Zugriff auf über 200 Titel für Xbox One, Xbox 360 und Original Xbox habt. Es gibt den Service auch in einer PC-Variante und wird zukünftig auch auf der Xbox Series X verfügbar sein. Alles Weitere zum Game Pass lest ihr in unserem großen Übersichtsartikel.

Es gibt sowohl eine "normale" Game Pass-Variante als auch Xbox Game Pass Ultimate, das zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft enthält. Xbox Live Gold benötigt ihr unter anderem dann, wenn ihr Online-Multiplayer zocken möchtet. Allerdings könnte sich das zukünftig möglicherweise ändern.

