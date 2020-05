PS5 ist laut Sony 100x schneller als PS4 - Was bedeutet das für uns?

Sony hat bereits vor einigen Monaten das Ende der Ladebildschirme prophezeit, das durch die SSD der PlayStation 5 eingeläutet werden soll. In einem Dokument zu einem Corporate Strategy Meeting äußert sich Sony-CEO Kenichiro Yoshida erneut zur Schnelligkeit der Next Gen-Konsole.

Sonys Aussage? Dank SSD sei die PS5 100 Mal schneller als die PS4. Damit bezieht sich Sony auf die Datenverarbeitungsgeschwindigkeit der Next Gen-Konsole (nicht die Ladegeschwindigkeit in Spielen).

Konkret heißt es im Dokument:

"Um das Gefühl des Eintauchens in die Spiele weiter zu verstärken, erwarten wir, nicht nur die Auflösung, sondern auch die Geschwindigkeit der Spiele zu verbessern."

"So planen wir zum Beispiel, mit einer speziell entwickelten High-Speed-SSD, eine Datenverarbeitungsgeschwindigkeit für Spiele umzusetzen, die etwa 100 Mal schneller ist als die der PS4. Die Ladezeiten der Spiele sollten viel kürzer sein und die Spieler sollten in der Lage sein, sich in fast einem Augenblick durch riesige Spielwelten zu bewegen"