PS5 + 2 Controller für 539€: Schnappt euch das günstige Bundle, solange der Vorrat noch reicht!

Durch einen Ebay-Gutschein könnt ihr die PS5 jetzt im Bundle mit einem zweiten Controller für nur 539€ bekommen.

Bei Ebay könnt ihr jetzt die PlayStation 5 Disc Edition im Bundle mit einem zweiten DualSense Controller für nur 539€ bekommen. Ihr zahlt also weniger, als die PS5 normalerweise einzeln kostet. Auf der Shopseite wird euch zwar ein Preis von 589€ angezeigt, ihr könnt aber noch 50€ zusätzlichen Rabatt bekommen. Dazu müsst ihr beim Kauf nur den Gutscheincode TECHNIKSTORE verwenden. Hier findet ihr das Angebot:

Vertrauenswürdiger Händler: Anbieter ist der größere Ebay-Händler SBdirect24 mit derzeit 98,6 Prozent positiven Rezensionen. Sbdirect24 bietet seit Jahren immer wieder in solchen Ebay-Aktionen Konsolen zu günstigen Preisen an, worüber wir schon oft berichtet haben. Es handelt sich also um einen vertrauenswürdigen Händler.

Das bietet der Gutschein: Die Gutschein-Aktion läuft theoretisch noch bis zum 17. Mai. Ihr solltet aber damit rechnen, dass die PlayStation 5 schon deutlich früher ausverkauft ist. Der Gutschein gilt übrigens auch noch für zahlreiche weitere Technikprodukte wie Handys, Fernseher und andere Konsolen, zum Beispiel die Nintendo Switch OLED. Durch den Code TECHNIKSTORE bekommt ihr 10 Prozent Rabatt, bis maximal 50€. Hier erfahrt ihr mehr:

Alternative: PS5 einzeln für 499€ kaufen

Auch einzeln gibt es die PS5 Disc Edition bei Ebay gerade günstig im Angebot.

Alternativ könnt ihr durch den Ebay-Gutschein übrigens die PS5 Disc Edition auch einzeln im Angebot bekommen, und zwar für 499€ statt 549€. Wenn ihr euch einfach nur möglichst günstig die PS5 schnappen wollt, ist das der beste Deal, den ihr derzeit finden könnt:

Falls ihr aber ohnehin schon wisst, dass ihr früher oder später einen zweiten Controller brauchen werdet, raten wir euch zum Kauf des teureren Bundles. 40€ Aufpreis für einen Sony DualSense PS5-Controller sind schließlich ein ziemlich guter Deal. Bis ihr ihn einzeln irgendwo zu diesem Preis findet, kann es lange dauern.

