PS5 vor Weihnachten kaufen: Diese Händler haben bald neue Konsolen

Sony kündigte am 25. November an, dass es noch dieses Jahr PlayStation 5-Nachschub geben wird. Wann wir aber bei welchem Händler unser Glück wieder versuchen können, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Auf Nachfrage von GamesWirtschaft hin haben nun aber erste Händler ihre Teilnahme an der 4. Vorbesteller-Welle bestätigt.

Diese Online-Shops solltet ihr im Auge behalten

Noch ist nicht klar, wann genau die PS5 wieder angeboten wird. Und auch wann die Konsolen dann ausgeliefert werden, ist fraglich. Aber immerhin wissen wir nun, auch welche Shops wir achten müssen, um noch dieses Jahr die Chance auf eine PS5 zu bekommen.

Zum aktuellen Zeitpunkt haben die folgenden Händler bestätigt, dass sie noch dieses Jahr neue Konsolen zur Bestellung anbieten werden:

Expert.de

GameStop.de

Medimax.de

Otto.de

Große Händler wie Amazon dürften sehr wahrscheinlich auch wieder dabei sein. Bei Media Markt und Saturn hieß es allerdings vor einiger Zeit, dass "derzeit grundsätzlich keine neuen Vorbestellungen bei MediaMarkt und Saturn möglich sind.". Ob das nach wie vor die 4. Vorbesteller-Welle betrifft, ist unklar. Sicher ist dagegen, dass in den nächsten Tagen die Auslieferungen an die Vorbesteller weitergehen:

PS5 nur online käuflich: Ebenfalls wissen wir sicher, dass es bis auf weiteres keine PS5-Konsolen beim Händler vor Ort zu kaufen geben wird. Aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen Maßnahmen lässt sich die PS5 aktuell nur in Online-Shops bestellten. Hier ist der Kauf bei den einzelnen Händlern außerdem auf ein Exemplar pro Kunde beschränkt.

Scalper machen PS5-Fans das Leben schwer

Der ausschließliche Verkauf über Online-Shops spielt zudem den sogenannten Scalpern in die Hände. Mit Hilfe von Bots konnten diese beispielsweise 3.500 PS5 für sich sichern und dann überteuert auf eBay anbieten, was sie aber nicht bereuen. Eine effektive Lösung gegen diese Masche gibt es allerdings nicht, wie ein Programmierer erklärte:

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wann die 4. Vorbesteller-Welle für die PS5 startet und wie die Lage bei den Händlern aussieht. Erwartet aber auch bei der nächsten Welle in diesem Monat eine hohe Nachfrage, die Geduld und Glück erfordert.

Werdet ihr euer Glück bei der 4. Welle versuchen, oder wartet ihr lieber ab, bis sich die Lage beruhigt hat?