PS5-Verkauf nur online: Sony streicht Launch vor Ort

Jetzt ist es offiziell: Die PlayStation 5 könnt ihr zum Release am 19. November in Deutschland nicht vor Ort beim Händler kaufen. Alle Verkäufe werden laut jüngster Meldung von Sony online abgewickelt. Zwar gab es die vergangenen Tage diesbezüglich bereits Gerüchte aus anderen europäischen Ländern wie beispielsweise Norwegen, jetzt haben wir allerdings Klarheit.

PS5 nur online: Vorsichtsmaßnahme aufgrund der Corona-Pandemie

Via PlayStation-Blog äußerte sich Sony jetzt zur Lage am Veröffentlichungstag ihrer Next Gen-Konsole. Dort heißt es:

"Es werden keine Konsolen direkt im Handel am Veröffentlichungstag (19. November) verfügbar sein. Wir bitten euch daher, dass ihr euch nicht vor den lokalen Handelspartnern anstellt oder dort campt, in der Hoffnung, eine PS5-Konsole kaufen zu können. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und tätigt euren Kauf online."

Was passiert mit meiner Vorbestellung? Habt ihr eine PS5 vorbestellt und wollt sie planmäßig beim Händler abholen, ist das weiter unter den geltenden Lockdown Light-Maßnahmen möglich. Für nähere Infos verweist Sony auf die "Spielehändler eures Vertrauens".

Aktuell darf sich in Geschäften pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche nur ein Kunde aufhalten. Zum Release solltet ihr also mit längeren Schlangen rechnen und die nötige Zeit mitbringen.

Am 19. November erscheint die PS5 in Deutschland in zwei Varianten: Zum einen in der Standard-Edition zum Preis von 499 Euro, zum anderen in einer All Digital-Edition ohne Laufwerk für 399 Euro.

Weitere Infos zu Sonys Next Gen-Konsole findet ihr in unserer ausführlichen Übersicht. Hier gehen wir neben den technischen Details unter anderem auf die Themen Abwärtskompatibilität, das Dashboard und auf kompatible TVs ein, welche die volle Power der Konsole unterstützen.

Alle Infos zu den Funktionen des DualSense haben wir ebenfalls für euch aufbereitet.

