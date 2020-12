Wann kommt meine PS5? Lieferzeiten aller Händler im Überblick

Ihr habt die PlayStation 5 in einer der vielen chaotischen Wellen vorbestellt beziehungsweise gekauft und fragt euch nun, wann Sonys Next Gen-Konsole bei euch eintrifft? Hier findet ihr alle voraussichtlichen oder bereits bestätigten Liefertermine der PS5 im Überblick (via Gameswirtschaft).

PS5 Vorbestellung - Welle 1

Zeitpunkt: 16./17. September

Teilnehmende Händler & Liefertermine der PS5:

Amazon - 19./20. November

Conrad - 19./20. November

Euronics - 19./20. November

Expert - 19./20. November

GameStop - 19./20. November

Otto- 19./20. November

MediaMarkt - teils 19./20. November - viele tausend Vorbestellungen noch offen / Auslieferung ab 7. Dezember 2020

Saturn - teils 19./20. November - viele tausend Vorbestellungen noch offen / Auslieferung ab Kalenderwoche 50

PS5 Vorbestellung - Welle 2

Zeitpunkt: 25. September

Teilnehmende Händler & Liefertermine der PS5:

Amazon - 19./20. November

Euronics - 19. November

Expert - 19. November

GameStop - 19./20. November

Medimax - 19. November

Otto - 19./20. November

MediaMarkt - teils 19./20. November. - viele tausend Vorbestellungen noch offen / Auslieferung ab 7. Dezember 2020

Saturn - teils 19./20. November - viele tausend Vorbestellungen noch offen / Auslieferung ab Kalenderwoche 50

Spielegrotte - 19. November

PS5 Vorbestellung - Welle 3

Zeitpunkt: 19. November

Teilnehmende Händler & Liefertermine der PS5:

Amazon - PS5 teils bereits verschickt - kommt am 4.-5. Dezember an/ teils 14.-15. Dezember

GameStop - Versand ab 4. Dezember - Zustellung ab 15. Dezember

Expert - 15. Dezember

Euronics - 15. Dezember

Medimax - 15. Dezember

Mueller - 15. Dezember

Otto - 15. Dezember

Spielegrotte - 14. Dezember

PS5 kaufen - Welle "3,5"

Zeitpunkt: 3. Dezember 2020

Teilnehmende Händler & Liefertermine der PS5:

Amazon - 17./18./19. Dezember

Euronics - 15. Dezember

GameStop - spätestens 18. Dezember

Medimax - 15.-24. Dezember

Otto.d - bis Weihnachten

PS5 kaufen - Welle 4

Zeitpunkt: Ende Dezember 2020

Teilnehmende Händler:

Otto

Expert

Medimax

GameStop

Was wissen wir über die 4. Welle? Sony bestätigte am 25. November 2020, dass Ende des Jahres eine "richtige" 4. Verkaufswelle startet wird, das sind die bestätigten Händler (via Gameswirtschaft). Liefertermine dazu liegen noch nicht vor.

Wann habt ihr eure PS5 vorbestellt? Und habt ihr sie schon erhalten?