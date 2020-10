Mit Tempest 3D AudioTech führt Sony eine Audio-Funktion ein, die uns auf der PlayStation 5 ein realistisches Audio-Erlebnis bieten soll. Auf dem offiziellen PlayStation-Blog verriet Isabelle Tomatis von Sony Interactive Entertainment nun, dass zum Start der PS5 das 3D-Audio vorerst nur über kompatible Kopfhörer möglich ist.

3D-Audio über TV-Lautsprecher kommt später

Die neue 3D-Audio-Funktion kann über kompatible Kopfhörer, aber auch über die Lautsprecher des Fernsehers genutzt werden. Zur Veröffentlichung der PS5 wird dies aber nur über passende Kopfhörer möglich sein, da noch an der Audio-Ausgabe über Fernseher gearbeitet wird, wie Tomatis erklärte:

"Derzeit arbeiten wir daran, die Ausgabe von virtuellem Surround-Sound auch über in den Fernseher integrierte Lautsprecher zu ermöglichen. Der virtuelle Surround-Sound über die TV-Lautsprecher wird zwar zum Launch der PS5 noch nicht verfügbar sein, aber wir sind schon sehr gespannt auf dieses neue Feature. Unsere Entwickler arbeiten unter Hochdruck daran, dass es bald über die PS5 zugänglich wird."

Wann die Audio-Funktion für die Fernseher nachgeliefert wird, wurde in dem Zusammenhang nicht genannt.

3D-Audio via Kopfhörer

Zum Start müssen wir uns also mit Kopfhörern zufrieden geben, um 3D-Sound auf der PS5 nutzen zu können. Kompatible Kopfhörer, die Tomatis nach viele bereits besitzen, können dann per USB an die Konsole angeschlossen werden. Eine Verbindung ist aber auch über den 3,5-mm-Anschluss am DualSense-Controller möglich.

Offizielles Headset: Wer keine kompatiblen Kopfhörer besitzt, kann unter anderem auf das extra dafür entwickelte Pulse 3D-Headset zurückgreifen. Sony verspricht hier "zwei Mikrofone mit Rauschunterdrückung und einer Reihe von leicht zugänglichen Bedienelementen". Das Headset kann mit der PS4 und PS5 genutzt werden, wobei nur auf letzterer Konsole das komplette Audio-Erlebnis möglich ist.

PS5-Spiele mit 3D-Audio-Funktion

Abgesehen von den passenden Kopfhörern müssen auch die Spiele die 3D-Sound-Technik unterstützen. Hier wurden von Tomatis folgende Titel genannt:

Wer technisch tiefere Details zu 3D-Audio haben will, sollte hier einen Blick reinwerfen:

