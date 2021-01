PS5-Abwärtskompatibiltät ist jetzt noch ein bisschen umfangreicher

Die PlayStation 5 hat eine umfangreiche Abwärtskompatibilität zur PS4. Das bedeutet, dass ihr einen Großteil der verfügbaren PS4-Spielebibliothek auch auf der PS5 abspielen könnt. Einige Titel waren bislang von dieser Abwärtskompatibilität ausgeschlossen, bei einem davon hat sich das aber jetzt geändert.

Denn der Titel Joe's Diner hat nun ein knapp 500 MB großes Update bekommen, der das Spiel auf Version 1.01 bringt. Und eines der neu hinzugekommenen Features ist eben die Kompatibilität mit der PlayStation 5. Damit könnt ihr Joe's Diner auch auf Sonys aktuellster Konsole spielen und die Abwärtskompatibilität ist noch ein kleines bisschen umfangreicher geworden.

Kein Top-Kandidat, den man nachholen sollte

Allerdings ist Joe's Diner offenbar ein Spiel, das man weder auf der PS4 noch auf der PS5 spielen sollte. Zumindest wenn es nach den wenigen verfügbaren Testberichten geht.

Diese ergeben nämlich einen vernichtenden 21er-Schnitt bei Open Critic und machen den Titel damit nicht unbedingt zu einem unbedingten Abwärtskompatibilitäts-Must Have.

Worum geht's in Joe's Diner? Ihr übernehmt in Joe's Diner die Rolle eines Angestellten, der im namensgebenden Diner an der Route 7 die Nachtschicht übernimmt und müsst dort unter anderem die Tische abräumen und dafür sorgen, dass es ruhig in der Lokalität bleibt. Das ist aber gar nicht so einfach, weil sich das Gebäude auf einem alten Indianerfriedhof befindet.

Mehr zur PS5-Abwärtskompatibilität

Alle wichtigen Infos zu PS4-Spielen auf der der PS5 haben wir in einem großen Übersichtsartikel für euch zusammengefasst:

Habt ihr Joe's Diner schon gespielt oder plant es, auf der PS5 nachzuholen?