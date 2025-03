PS5-Actionhit im Angebot: Star-Wars-Spiel mit 88 Punkten im GamePro-Test jetzt zum Spitzenpreis bei Amazon schnappen!

Jetzt habt ihr die Chance, euch eines der besten Star-Wars-Spiele überhaupt zum Schnäppchenpreis zu sichern.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade eines der besten Actionspiele der letzten Jahre zum Schnäppchenpreis sichern. Star Wars Jedi: Survivor ist nicht nur ein Muss für alle Star-Wars-Fans, sondern auch für alle anderen, die Lust auf spannende Schwertkämpfe, die Erkundung fremder Planeten und toll inszenierte Action auf AAA-Niveau haben. Neben der PS5-Version gibt es auch die Fassungen für Xbox und für PS4 günstig:

Wie lange der Deal noch läuft, verrät Amazon leider nicht. Auf der Shopseite steht lediglich, dass es sich um ein befristetes Angebot handelt. Daneben gibt es bei dem Händler übrigens gerade einige weitere Spiele aus dem Hause Electronic Arts günstiger:

Schwertkämpfen auf sechs fremden Planeten – Das bietet Star Wars Jedi: Survivor

1:47 Star Wars Jedi: Survivor - Story-Trailer zeigt, wie es im Sequel weitergeht

Star Wars Jedi: Survivor hat weltweit hohe Wertungen abgestaubt, auch bei uns im GamePro-Test, wo wir stattliche 88 Punkte vergeben haben. Im Nachfolger des hochgelobten Star Wars Jedi: Fallen Order spielen wir abermals den jungen Jedi Cal Kestis, der sich mit dem Lichtschwert und verschiedenen Macht-Fähigkeiten seinen Weg durch imperiale Sturmtruppen sowie zahlreiche andere Feinde und gefährliche Kreaturen bahnt.

Die Kämpfe, die schon im ersten Teil das Highlight waren, sind sogar noch spannender und komplexer geworden. Gerade die Lichtschwertduelle gehören zum Besten, was wir je in einem Star-Wars-Spiel erlebt haben. Zusätzliche Kampfstile und ein neuer Skilltree sorgen dafür, dass wir unsere eigenen Taktiken entwickeln und selbst nach etlichen Spielstunden noch Neues lernen können.

Die Planeten sind in Star Wars Jedi: Survivor stellenweise atemberaubend schön in Szene gesetzt.

Die Gebiete auf sechs verschiedenen Planeten, die wir mit unserem eigenen Raumschiff bereisen, sind diesmal weiter und offener als im Vorgänger, ein richtiges Open-World-Spiel ist Jedi: Survivor jedoch trotzdem nicht. Zwar habt ihr eine Menge Freiraum zur Erkundung, dennoch erinnert das verschachtelte Leveldesign mit seinen zahlreichen Abkürzungen und Geheimnissen weiterhin eher an Dark Souls oder klassische Metroidvanias.

Dabei punktet Jedi: Survivor natürlich auch durch seine tolle Star-Wars-Atmosphäre. Das liegt nicht nur am Detailreichtum der Planeten, die sowohl einen hohen Wiedererkennungswert als auch viel Neues und Unbekanntes bieten, sondern auch an der aufwendigen Inszenierung der Story und Charaktere. Da sich das Spiel, das zum Release noch mit einigen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, inzwischen in einem guten Zustand befindet, können wir all das nun ungestört genießen.