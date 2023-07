PS5 für 479€: Dieses Angebot mit der Disc Edition ist nur für kurze Zeit verfügbar!

Bei Mindfactory könnt ihr die PS5 jetzt kurzzeitig für 479€ abstauben.

Bei Mindfactory gibt es gerade die PlayStation 5 Disc Edition günstig im Sonderangebot: Als Teil der sogenannten Mindstars-Angebote könnt ihr sie für nur 479€ (UVP: 549€) bekommen. So günstig gibt es die Konsole laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo sonst. Die Menge ist allerdings eng begrenzt: Während wir diesen Artikel schreiben, sind nur noch 22 Stück verfügbar. Hier kommt ihr zum Deal:

Beachtet bitte: Den Rabatt bekommt ihr wirklich nur dann, wenn ihr über die Mindstars-Seite auf die Produktseite der PS5 geht. Andernfalls wird euch der normale Preis angezeigt. Deswegen verlinken wir an dieser Stelle auch nicht direkt auf die PS5.

PS5 günstig schnappen: Die beste Alternative

Alternativ könnt ihr euch die PS5 auch im Bundle mit God of War Ragnarök günstig schnappen. Der Aufpreis im Vergleich zur Konsole einzeln beträgt nur 20€.

Falls die PS5 bei Mindfactory schon ausverkauft ist, wenn ihr auf diesen Artikel stoßt, braucht ihr übrigens nicht allzu traurig zu sein. Es gibt derzeit nämlich noch andere günstige Sonderangebote mit der PlayStation 5. Die momentan beste Alternative findet ihr bei Ebay. Dort bekommt ihr das PS5 im Bundle mit God of War Ragnarök sowohl in der Disc als auch in der Digital Edition günstig, wenn ihr den Rabattcode TECHNIKSALE verwendet:

Das bessere Angebot? Falls ihr God of War Ragnarök sowieso haben wollt, ist das sogar der bessere Deal als das Angebot bei Mindfactory. Schließlich könnt ihr das hochkarätige Actionspiel in der PS5-Fassung laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo für weniger als 46€ inklusive Versand bekommen.

Wer ist der Händler? Anbieter des Ebay-Deals ist übrigens der größere Händler Sbdirect24, der schon seit vielen Jahren aktiv ist und häufig Konsolen günstig auf Ebay verkauft. Seine Rezensionen sind derzeit zu 98,6 Prozent positiv.

Mehr über die Ebay-Aktion und den Gutscheincode TECHNIKSALE, mit dem ihr bis zum 19. Juli noch viele weitere Technik-Angebote günstiger bekommen könnt, erfahrt ihr hier:

Weitere günstige Sonderangebote sowie interessante Neuerscheinungen rund um die Themen Gaming und Technik findet ihr auf unserer Gamepro Deal-Übersicht oder direkt hier: