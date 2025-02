Verwunderter Spieler schraubt seine PS5 auf, weil sie immer überhitzt und entdeckt darin richtig fiese Flecken

Sind das Brandflecken auf der Innenseite der PS5-Seitenteile? (Bild: reddit.com/user/justericxxx/)

Eine Konsole wie die PS5 braucht Platz zum Atmen. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass kein Staub oder Schmutz ins Innere der Konsole gelangen kann und sie ab und zu abgeschaltet wird. Solange ihr diese Punkte beachtet, müsstet ihr eigentlich lange Freude an technischen Geräten haben. Aber es gibt offenbar auch Leute, bei denen sich sogar irgendeine Art Flecken im Inneren der Konsole bilden können.

Diese PS5 sieht aus, als müsste sie wirklich dringend einmal von innen gereinigt werden

Darum geht's: Reddit_User justericxxx hat von seiner PS5-Konsole immer wieder die Benachrichtigung erhalten, dass das Gerät eine zu hohe Temperatur habe und überhitzt. Daraufhin hat er dann zumindest einmal die beiden Seiten-Panels abmontiert und nicht schlecht gestaunt. Seiner Aussage nach handelt es sich bei den dunklen Spuren um "Brandflecken":

Aber können das wirklich Brandflecken sein? Wir selbst und viele Leute in den Kommentaren sind nicht sicher, ob es sich hierbei wirklich um Einbrennungen handelt. Aber womöglich schon, oder zumindest hat sich hier vielleicht einfach Staub und Schmutz so sehr festgesetzt, dass er durch eine hohe Abluft-Temperatur besonders hartnäckig festsitzt und derartige Spuren hinterlässt.

In einem der Kommentare schreibt der Besitzer dieser PS5 hier auch, dass ein Großteil des Staubs abgeschabt werden musste. Das Zeug saß also auf jeden Fall schon ganz schön fest und wie es aussieht, gab es auch jede Menge davon.

Das kann zu Überhitzung führen: Wenn die Lüftungsschlitze, Heatsinks, der Ventilator und der ganze Rest der PS5 voller Staub und Dreck sitzen, kann die warme Abluft nicht mehr richtig aus der Konsole heraus- und die kühle Luft hineingeleitet werden. Dann steigt die Temperatur im Inneren stetig so lange an, bis es zum automatischen Abschalten aus Sicherheitsgründen kommt, damit nichts ernsthaften Schaden nimmt.

Woher kommt der Staub? Die Diskussion entspinnt sich hier wie bei vielen ähnlichen Posts. Manche Menschen wundern sich darüber, dass überhaupt so viel Staub und Dreck zusammenkommt und fragen sich, ob da nicht regelmäßig genug geputzt wurde. Aber auch Rauch, E-Zigaretten oder Haustier-Haare kommen oft als Übeltäter in Frage. Manchmal steht sie auch in einem Schrank, so dass die Luft nicht zirkulieren kann.

Warum wird diese PS5 nicht besser gereinigt? In einem weiteren Kommentar erklärt der PS5-Spieler, dass er leider keine passenden Schraubenzieher habe, um die Konsole zu öffnen. Sonst hätte er es schon längst getan. Darum habe er sie noch nie von innen gereinigt und immer nur von außen mit dem Staubsauger versucht, sie so gut es geht auszusaugen – offenbar mit wenig Erfolg. Die Zeit, sich dem Inneren anzunehmen, scheint auf jeden Fall gekommen zu sein.

Habt ihr solche Ablagerungen schon einmal gesehen? Was glaubt ihr, worum es sich dabei handelt?