Keine großen PS5-Exclusives bis März 2025: Sony gibt ernüchternden Ausblick

Auf Jin und Ghost of Tsushima 2 müssen wir wohl noch eine Weile warten.

Während die ersten Monate des aktuellen Jahres auf PS5 noch mit allerhand vielversprechenden (Konsolen-)Exclusives gespickt sind, darunter Final Fanatasy 7: Rebirth oder im März Rise of the Ronin, sind die übrigen Monate in 2024 noch mit reichlich Fragezeichen versehen – speziell was große Spiele von Sonys First Party-Studios anbelangt.

Aufklärung schafft jetzt der jüngste Finanzbericht zum dritten Quartal 2023, der auch einen Ausblick auf das kommende Fiskaljahr gibt, also die Zeit vom 01. April 2024 bis zum 31. März 2025.

Sony plant keine großen Franchise-Titel

Auf der Finanzbericht-Folie "Ausblick auf das kommende Fiskaljahr" gibt Sony unter anderem an, wie groß die Erwartungen an Verkäufe von PS5-Hardware und -Software im Vergleich zum aktuellen Fiskaljahr sind.

Den entscheidenden Satz finden wir unter den Erwartungen für die Software-Verkäufe bis zum 31. März kommenden Jahres. Nicht nur wird ein Rückgang erwartet, auch bestehen aktuell keine Pläne für die Veröffentlichung von "major franchise titles" – also Neuveröffentlichungen von PlayStation-Kalibern eines God of War, The Last of Us oder auch Spider-Man.

Der Ausblick von Sony auf das Fiskaljahr 2024.

Den Ausblick spiegelt Sony zudem mit den Erwartungen am Profit aus First Party-Spielen, wo ein leichter Rückgang für das kommende Fiskaljahr erwartet wird.

Spiele wie Ghost of Tsushima 2 bleiben noch länger in Entwicklung

Im Zuge des Finanzberichts hat sich zudem Sony Group President Hiroki Totoki zu Wort gemeldet (via Gematsu) und sagt:

Im Bereich der First-Party-Software wollen wir uns weiterhin auf die Produktion hochwertiger Werke und die Entwicklung von Live-Service-Spielen konzentrieren. Obwohl sich wichtige Projekte derzeit in der Entwicklung befinden, planen wir im nächsten Geschäftsjahr keine neuen großen Franchise-Titel zu veröffentlichen.

An dieser Stelle soll noch einmal explizit angemerkt werden, dass hier ausschließlich die Rede von großen First Party-Spielen ist, die sich bereits auf PlayStation etabliert haben. Es ist aber weiter durchaus nicht ausgeschlossen, dass Sony bis Ende März 2025 noch weitere PS5-Exklusivspiele aus der "zweiten Reihe" oder von Third-Party-Entwicklern veröffentlicht – darunter wie bereits erwähnt ein Rise of the Ronin, von dem gemessen an den internen Erwartungen rund 5 Millionen Einheiten abgesetzt werden sollen.

Zum Vergleich wurden von Spider-Man 2 als erfolgreichstes First-Party-Spiel im aktuellen Fiskaljahr nach Stand aus dem dritten Quartal ganze 10 Millionen Einheiten abgesetzt.

Wie ist eure Reaktion auf die Aussage von Sony zum kommenden Fiskaljahr? Hattet ihr mehr erwartet oder überraschen euch die Aussagen nicht?