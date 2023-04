PS5-Spiele 2024: Alle neuen PlayStation 5-Games im nächsten Jahr

Diese Spiele erscheinen auf der PS5 bisher in 2024.

Welche PS5-Spiele erscheinen 2024? Mit unserer Releaseliste schauen wir schon einmal in die Zukunft und werfen einen Blick auf die Spiele, die nächsten Jahr für PlayStation 5 erscheinen sollen.

Im Laufe des Jahres werden immer mehr Spiele für 2024 angekündigt. Deshalb halten wir den Artikel stets aktuell.

Alle PS5-Spiele, die im Februar 2024 erscheinen

Release-Liste aller PS5-Spiele, die offiziell 2024 erscheinen

1:04 Like A Dragon 8: Neues Yakuza-Spiel bringt Ichiban und Kiryu zurück

PS5-Spiele, die vielleicht 2024 oder später erscheinen

0:53 Marvel's Wolverine - Erster Teaser-Trailer zum neuen Spiel von Insomniac Games

Folgende Spiele haben noch keinen offiziellen Release-Zeitraum, erscheinen aber vermutlich erst später. Deshalb können wir bei folgenden Titeln davon ausgehen, dass sie frühestens 2024 aufschlagen:

Die PlayStation 5-Highlights im Jahr 2024 vorgestellt

Black Myth: Wukong

8:22 Black Myth: Wukong - 8 Minuten neue Gameplay-Szenen machen Lust auf den Grafik-Hit

Darum geht's: In Black Myth: Wukong schlüpfen wir in das Fell des berühmten Affenkönigs, der in der chinesischen Folklore zu den bekanntesten Figuren gehört. Das Action-Adventure bietet packende Kämpfe aus der Third Person-Perspektive, in denen wir auf den magischen Langstab zurückgreifen, der sich auf Wunsch auch verlängern lässt. Auch großangelegte Bosskämpfe sind im Spiel zu finden.

Hinweis: Noch ist das Spiel nicht für Konsolen bestätigt, weshalb der Release im Sommer 2024 auch erst einmal nur für PC sein könnte.

Rise of the Ronin

1:42 Rise of the Ronin ist das neue PS5-Exclusive der Nioh-Macher mit Japan-Setting

Darum geht's: Rise of the Ronin ist das nächste PS5-Exclusive aus dem Hause Team Ninja, bekannt für die Nioh-Reihe. Das Action-RPG spielt im späten 19. Jahrhunderts in Japan und lässt uns als Ronin das Katana schwingen und eine laut Sony vielschichtige Story erleben.

Auf welches PS5-Spiel freut ihr euch 2024 am meisten?