PS5 ausschalten vs. Ruhe-Modus: Sony-Statistik zeigt ausgeglichene Zahlen - welche Variante nutzt ihr?

Ruhe-Modus oder abschalten? Was macht ihr nach jeder Zock-Session?

Wenn wir spielen, haben wir eine Menge Spaß – so sollte es zumindest immer sein. Unsere Freizeit ist neben der Arbeit, Schule, dem Studium oder dem Familienleben immerhin sehr begrenzt und kostbar – in diesem Fall sogar gleich doppelt. Neben der Zeit verbrauchen wir nämlich auch noch Strom.

Während des Spielens kann das sogar eine ganze Menge sein, die PS5 verbraucht unter Last etwa gerne bis zu 200 Watt pro Stunde. Nach jeder Session haben wir dann die Möglichkeit, die Konsole komplett abzuschalten, oder im Ruhe-Modus zu parken.

Nur die Hälfte von euch schaltete die PS5 komplett ab

In einem Interview (via Game File) gab Sony Anfang des Jahres ein paar spannende Einblicke zu den Software-Verbesserungen, an denen das Team fortwährend arbeitet. Dabei ging es vor allem um den im September 2024 neu eingeführten Welcome-Bildschirm und die zukünftig geplante Update-Politik, samt der dafür notwendigen Voraussetzungen, die jüngst geschaffen wurden.

Mehr zum Thema Eure PS5 soll 2025 häufiger neue Features bekommen und das ist der Grund von Tobias Veltin

Ein spannendes Detail hat uns im Interview aber besonders neugierig gemacht, denn Sony gab eine kleine Statistik zum Ruhe-Modus der Konsole bekannt. Laut deren Angaben belässt die Hälfte aller Spieler*innen die Konsole nämlich im Rest-Mode, anstatt das Gerät komplett abzuschalten.

Wir wollen an dieser Stelle zuerst einmal von euch wissen, wie ihr es bei euch Zuhause handhabt. Schaltet ihr die Konsole jedes Mal ab oder nutzt ihr den Ruhe-Modus? Vielleicht entscheidet ihr das aber auch situativ? Stimmt gerne einmal ab:

Uns hat die 50/50 Aufteilung tatsächlich überrascht, auch weil in der Redaktion ausnahmslos alle ihre Geräte immer komplett abschalten, wenn sie nicht in Benutzung sind – das spart immerhin Geld und ist auch besser für die Umwelt.

Denken wir genauer darüber nach, gibt es allerdings ein paar triftige Gründe, die für den Ruhe-Modus sprechen. Ist dieser aktiv, können etwa Updates automatisch heruntergeladen werden und auch den Controller kann mit neuer Energie versorgt werden. Ersteres ist besonders dann äußerst attraktiv, wenn kein schnelles Internet anliegt und Downloads einige Zeit in Anspruch nehmen.

Ein ebenfalls wichtiger Punkt: Wollen Nutzer*innen mit der PS Portal spielen, sind sie ebenfalls auf den Ruhe-Modus angewiesen, wenn sie die Hauptkonsole nicht jedes Mal von Hand starten wollen oder können. Ist die PS5 nämlich komplett abgeschaltet, können wir mit dem Streaming-Handheld keinen Kontakt zu ihr herstellen.

1:00 Sony zeigt euch im Launch-Trailer, was die PS5 Pro auf dem Kasten hat

Autoplay

Wie viel kostet uns der Ruhe-Modus eigentlich? Das kommt natürlich ganz darauf an. Spielen wir etwa durchschnittlich zwei Stunden pro Tag, befindet sich die Konsole entsprechend 22 Stunden pro Tag im Rest Mode. Bei 365 Tagen macht das eine Gesamtzeit von 8.030 Stunden.

Bei aktiver Internetverbindung und Stromversorgung für USB-Ports verbraucht die Konsole bis zu 4 Watt. Nehmen wir uns dazu einen kWh-Preis von 35 Cent, landen wir am Jahresende bei einem Verbrauch von 32,12 kWh und einem Betrag von 11,24 Euro.

Obwohl die offizielle Verteilung laut Sony bei 50/50 liegt, sind wir gespannt, ob ihr das Ergebnis bestätigt, oder ob wir im Land der Steckerleisten doch eher auf Geldbörse und Umwelt achten.

Im Interview können wir übrigens noch andere spannende Inhalte nachlesen, etwa dass das neue Dashboard samt Welcome-Screen von einer kleinen Gruppe während eines Hackathon erstellt wurde. Während der Artikel frei verfügbar ist, versteckt sich das Interview an sich allerdings hinter einer Paywall.

Warum entscheidet ihr euch für das Ausschalten oder den Ruhe-Modus? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!