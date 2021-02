PS5: Chipknappheit könnte Sonys Erwartungen einen Dämpfer verpassen

Mit Sonys neustem Bericht zum Fiskaljahr 2020 gab der stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Finanzvorstand Hiroki Totoki bekannt, dass das japanische Unternehmen hohe Ansprüche für das nächste Fiskaljahr hat, das vom April 2021 bis März 2022 laufen wird.

Das große Ziel: Demnach möchte Sony die Verkaufszahlen der PS5 im Vergleich zur PS4 steigern und einen erfolgreicheren Launch hinlegen. Das bedeutet, dass mehr als 14,8 Millionen PS5-Konsolen im nächsten Jahr verkauft werden müssen. So viele PS4-Konsolen wurden im Fiskaljahr 2014 verkauft.

Es gibt einen großen Haken: Die akute Chipknappheit von AMD könnte Sony einen Dämpfer verpassen. Die AMD-Chips sind in der aktuellen Konsolengeneration verbaut und sorgen dementsprechend für Lieferschwierigkeiten der Xbox Series X und PlayStation 5.

"Die Nachfrage der Kunden [ist] jedoch so hoch für PS5. Daher versuchen wir, für verschiedene Geräte größere Mengen zu beschaffen. Wir müssen jedoch die weltweite Knappheit an Chips beachten. Wenn wir versuchen, unsere Kapazität zu erhöhen, stoßen wir aufgrund der globalen Situation auf Schwierigkeiten. Wir tun jedoch unser Bestes, um den ursprünglichen Plan in Bezug auf die Auslieferungen zu übertreffen."