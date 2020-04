Seit einigen Tagen wissen wir, wie der PlayStation 5-Controller, der DualSense, aussehen wird. Weiß mit schwarzen und blauen Akzenten. Ein untypisches Design, das vom traditionellen Standard-Schwarz abweicht und ein Design, bei dem die Meinungen der Spieler auseinander gehen.

Fans waren derweil schon fleißig in der digitalen Bastelwerkstatt aktiv und präsentieren auf Twitter, Reddit und Co. ihre eigenen Entwürfe. Nachdem uns ein Hobby-Controller-Künstler schon gezeigt hat, wie der DualSense im Dualshock 4-Look aussehen würde, haben wir hier einige weitere besonders schicke (inoffizielle) Designs für euch gesammelt.

Zum Vergleich - Das ist der originale DualSense:

Die besten inoffiziellen Designs zum DualSense-Controller

DualSense im Assassin's Creed: Odyssey-Look (via NicoR3D):

DualSense in schwarz-gold (via ItsAlastor):

DualSense im Look von bekannter PS4-Exclusives (via Dormstreams):

DualSense im Xbox-Look (via thefleshmonk):

DualSense in verschiedenen Farben (via thefleshmonk):

DualSense mit inoffizieller Leucht-Animation:

Imagine if the DualSense PS5 Controller actually works like this... ?



(Credit: Fan-made by u/BKTOOR) #PS5 #PlayStation5 pic.twitter.com/6dLKfYZ7Ri — PS5 News - PlayStation 5 (@PS5Console) April 14, 2020

Alle bekannten Infos und Features zum DualSense

In unserem umfangreichen Controller-Special haben wir alle bekannten Infos und Bilder zu DualSense sowie Gerüchte und Patente für euch zusammengefasst:

Die PS5 soll zum Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen, wie Sony Interactive Entertainment-President Jim Ryan vor Kurzem noch einmal bestätigt hat. Das Design der Konsole an sich soll in absehbarer Zeit enthüllt werden, so Ryan außerdem. Aufgrund des DualSense-Looks spekulieren viele Spieler bereits darauf, dass das Konsolen-Gehäuse möglicherweise ebenfalls in weiß erstrahlen könnte.