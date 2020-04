DualSense: So würde der PS5-Controller im DualShock-Look aussehen

Der neue PS5-Controller DualSense sieht ungewohnt aus: Das zweifarbige Design wirkt frisch, kommt aber nicht bei allen Fans gleichermaßen gut an. Viele hoffen auf andere Farbgebungen und lassen ihrer Fantasie mit Design-Mockups freien Lauf. Die zeigen den DualSense-Controller der PlayStation 5 im klassischen DualShock-Design oder im Look einiger PS4-Exclusives wie Spider-Man oder God of War.

PS5-Drücker: Fans wünschen sich DualSense im klassischen DualShock-Look & basteln Mockups

Der PS5-Controller: Das gute Stück wurde gestern Abend überraschend von Sony enthüllt und hört auf den Namen DualSense.

Es ist in Schwarz und Weiß gehalten, verfügt aber auch an der Vorderseite seitlich am Touchpad über eine Lightbar, die blaue Akzente setzt.

Fans toben sich aus: Auf Reddit und anderswo im gesamten Netz wird der neue PS5-Controller natürlich heftig diskutiert. Einige Fans finden die neue Farbgebung gewöhnungsbedürftig, andere glauben deswegen jetzt, dass die komplette PlayStation 5 weiß wird. Wieder andere probieren aus, wie der DualSense in anderen Farben aussehen würde.

Klassisch schwarz: Dabei stößt vor allem der selbstgemachte Klassik-Look des neuen Controllers auf viel Gegenbliebe bei den Fans, die es eher traditionell mögen.

Dieses inoffizielle Mockup zeigt, wie der DualSense im schicken schwarzen DualShock-Look aussehen würde:

Schön bunt: Aber auch noch mehr Farben kommen teilweise sehr gut an. Zum Beispiel gibt es gleich vier neue Fan-Designentwürfe, die auf den Look verschiedener PlayStation-Exclusives setzen.

So könnte der DualSense zum Beispiel im Design von God of War, Spider-Man, The Last of Us oder Horizon Zero Dawn aussehen.

Alle Infos zum neu enthüllten PS5-Gamepad DualSense und noch mehr Fan-Farb-Designs findet ihr hier. Alles, was wir bisher über die PlayStation 5 wissen, steht in unserem Hub-Artikel.

Wie gefallen euch die andersfarbigen Design-Entwürfe? Wie müsste der DualSense für euch am liebsten aussehen?