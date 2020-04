PS5: Sony zeigt Design der Konsole bald & Fans glauben, sie ist weiß

Sony hat die Katze im Sack gestern zumindest etwas atmen lassen und uns den PS5-Controller samt Bildern und Features offiziell vorgestellt. Das Design des Konsolen-Gehäuses bleibt nach wie vor ein Geheimnis – laut Sony müssen wir aber nicht mehr allzu lange warten. Fans haben derweil schon genaue Vorstellungen: Wird die Konsole etwa weiß?

Das sagt Sony jetzt zur Enthüllung des PlayStation 5-Designs

Via PlayStation Blog verspricht Sony Interactive Entertainment-President Jim Ryan zweierlei Dinge, die für PlayStation-Spieler jetzt wichtig sind:

Der PS5-Launch soll trotz Corona-Krise weiterhin Ende 2020 über die Bühne gehen Das Design der Konsole sowie weitere Infos sollen bald enthüllt werden

Einen konkreten Termin für die Design-Enthüllung nennt Ryan nicht, verspricht aber, dass die Vorstellung des PS5-Looks "in den kommenden Monaten" erfolgen soll.

Die Konsole soll laut Ryan über "viele innovative Features" verfügen, die ihm zufolge, die Gaming Industrie "verändern" sollen. Um was es dabei genau geht, verrät er nicht, aber wir werden es ja dann demnächst erfahren.

Alle Infos zur PS5 auf einen Blick:

Fans haben schon genaue Vorstellungen: Wird die Konsole weiß?

Die gestrige Enthüllung des DualSense-Controllers lässt Fans natürlich jetzt schon darüber spekulieren, wie die Konsole letztendlich aussehen könnte.

Die für Sony unübliche schwarz-weiße-blaue Farbwahl des PS5-Controllers lässt viele natürlich jetzt in dem Glauben, dass sich das Gehäuse der Konsole daran orientieren könnte und ebenfalls auf ein strahlendes, futuristisches Weiß mit schwarzen und blauen Akzenten setzt.

Das sind natürlich nur Vermutungen, die aber nicht von ungefähr kommen: Schließlich stimmten in den vergangenen PlayStation-Generationen die Farben des Controllers und des Gehäuses ebenfalls überein, zumindest wenn wir separat erhältliche Controller-Special-Editions und -Sonderfarben außer Acht lassen.

Was meint ihr, wie die PS5 am Ende aussehen wird, beziehungsweise was ist euer Wunsch?