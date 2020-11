PS5-Controller in Dragon Ball-Optik: Fan zeigt Son Goku-DualSense

Das Design der PS5 und auch des DualSense-Controllers gefällt manchem nicht. Schwarz und weiß ist zwar mal was anderes im Vergleich zum schwarzen Standard-Aussehen der PS2 bis PS4, doch der Funke will nicht so recht überspringen. Daher hoffen Fans auf austauschbare Faceplates für die Konsole und Controller in interessanten Designs. Noch wurden aber keine offiziell angekündigt.

Der Dragon Ball Z-Controller! Doch wieso warten? Der Youtuber and Hersteller der "Custom-designed Tournament Controllers" LazaModz hat den DualSense-Controller der PS5, den er schon besitzt, auseinandergenommen und zu etwas richtig Coolem umgebaut.

Die Verkleidung erstrahlt nun in glänzendem orange und blau. Die Buttons verwandelte er in kleine Dragon Balls und auf dem Touchpad in der Mitte ist das Zeichen von Meister Roshi zu sehen. Dadurch richtet sich der Controller natürlich besonders an alle Fans der Anime-Serie Dragon Ball Z.

Link zum YouTube-Inhalt

So hat der Youtuber den DBZ-Controller für PlayStation 5 gebaut

Einmal auseinandernehmen, bitte: Sollte euch der DualSense von LazaModz gut gefallen, dann könnt ihr in sogar kaufen. Der Youtuber bietet ihn für 179,99 Dollar über seinen Store an. Das ist zwar ein recht hoher Preise für einen PS5-Controller, doch dafür bekommt ihr auch etwas ganz Besonderes und Handgefertigtes. Der Controller sieht wirklich professionell aus, als wäre es ein offizielles Sony-Produkt.

Link zum YouTube-Inhalt

Ihr könnt euch im Übrigen auch anhand eines Videos darüber informieren, wie LazaMods den DualSense-Controller auseinander genommen hat. Das Video zeigt, wie viel Zeit und Aufwand in darin steckt, den Controller so zu verändern. Dadurch lässt sich der hohe Preis etwas besser nachvollziehen.

Alle Infos zum PS5-Controller, den neuen Features und mehr findet ihr übrigens im großen GamePro-Übersichtsartikel.

Was sagt ihr zum Dragon Ball Z-Controller für die PS4? Gefällt er euch und würdet ihr ihn euch kaufen?