Erste Spieler haben eine PS5 - Fan zeigt Controller im Unboxing-Video

In weniger als einen Monat läutet Sony die nächste Generation ein: Die PlayStation 5 erscheint am 19. November 2020 in Deutschland, in den USA sogar schon am 12. Einige ausgewählte Fachmedien und Influencer dürfen aber jetzt schon in die Next Gen starten, weshalb nun ein erstes Unboxing-Video sowie zahlreiche Bilder des PlayStation 5-Kartons aufgetaucht sind. Denn mehr dürfen die von Sony ausgewählten Personen bislang offenbar nicht zeigen.

Wer hat jetzt schon eine PS5 bekommen? Konkret wurden bisher nur Medien und Influencer aus den USA mit einer PS5 bedacht, womöglich weil Sonys neuestes Konsolen-Flaggschiff hier einige Tage eher in den Läden steht als anderswo. Europäische Outlets und Influencer sind entsprechend etwas später an der Reihe.

PS5-DualSense im Unboxing-Video

So hat unter anderem der amerikanische Tech-Youtuber Austin Evans (4,69 Mio. Abos) vorab eine PlayStation 5 erhalten und zeigt den Next Gen-Controller, den DualSense, im Unboxing-Video:

Hier einige interessante Anmerkungen von Evans aus dem Video:

PS5-Controller sei nicht strahlend weiß, wie es die Bilder vermuten lassen, sondern soll tatsächlich in einem leichten grau gehalten sein

(wie wir bereits wissen) ist der PS5-Controller deutlich größer als der Dualshock 4 - Einen Größenvergleich zwischen PS5- und PS4-Controller lieferte Moderator Geoff Keighley bereits vor einigen Monaten

Die Knöpfe sollen sich laut Evans sehr "premium" und "befriedigend" anfühlen, ihm zufolge ist der Controller also sehr hochwertig verarbeitet

die Analogsticks sollen sich im Vergleich zum Xbox Series X-Controller eher "locker" anfühlen

Infos zu den neuen Features des DualSense (haptisches Feedback und Adaptive Triggers) kann Evans aber noch nicht liefern, da er mit dem Pad nicht an der PS5 spielt.

Was macht den DualSense so besonders? Alle offiziellen Infos zum PS5-Controller findet ihr in unserer separaten Übersicht:

286 8 Mehr zum Thema PS5-Controller: Alle DualSense-Infos: Bilder, Preis & Design

Travis Scott und Robert Lewandowski erhalten ebenfalls PS5

Um kräftig die Werbetrommel für die PS5 zu entfachen und den Hype in der Community weiter zu erhöhen, hat Sony aber nicht nur US-amerikanische Fachmedien und Tech-Channels vorab mit einer PlayStation 5 bedacht, sondern auch einige Stars, die für Instagram und Youtube den Controller in die Linse halten.

FC Bayern-Fußballer Robert Lewandowski zeigt sich spielend mit einem (wohlgemerkt ausgeschalteten) PS5-Controller auf Instagram. Zudem ist Sony eine Partnerschaft mit dem Travis Scott eingegangen und veröffentlichte ein Video, in dem der bekannte US-Rapper und Musikproduzent – na, ihr erahnt es – mit der PlayStation 5 spielt (und anders als Lewandowski immerhin den Controller einschaltet).

Noch keine neuen Details und Eindrücke zur PS5 - dafür aber Bilder von Kartons

Ersteindrücke, handfeste Infos und neue Details zur PlayStation 5 sind bislang nicht ans Licht der Öffentlichkeit gelangt. Offenbar dürfen die ausgewählten Medien und Influencer bislang noch nichts verraten.

Dafür sind aber etliche Bilder des PS5-Kartons im Umlauf. Wie die Box aussieht, wissen wir bereits seit einigen Wochen, im PS5-Subreddit zeigen sich aber nach wie vor viele Spieler*innen überrascht darüber, wie groß diese im Vergleich zur PS4-Box ausfällt. Hier ein Vergleich:

Release, Preis und alle weiteren Infos zur PlayStation 5

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Deutschland und wird in zwei Variationen zu haben sein: Die Laufwerk-Edition kostet 499 Euro, die schlankere Digital-Edition hingegen 399 Euro.

Alle Infos zur PS5-Hardware, den neuen Features und Spielen findet ihr in unserer großen Info-Übersicht.