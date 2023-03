PS5 Digital Edition: Jetzt bei Amazon mit God of War Ragnarök holen, bevor sie ausverkauft ist

Das Bundle mit der PS5 Digital Edition und God of War Ragnarök ist jetzt bei Amazon verfügbar.

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt ein Bundle mit der PS5 Digital Edition sichern: Ihr bekommt die Konsole zusammen mit God of War Ragnarök für 519,99€. In der Theorie ist das zwar kein Sonderangebot, sondern Normalpreis. In der Praxis ist das Bundle aber laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst so günstig zu bekommen. Nach Angaben von Idealo liegt ein kleiner Ebay-Händler mit 579,99€ auf Platz zwei, bei den meisten anderen Shops liegt es deutlich über 600€. Hier findet ihr das Bundle bei Amazon:

Anfang der Woche gab es das Bundle auch schon ähnlich günstig bei MediaMarkt und Saturn, dort ist es aber inzwischen längst ausverkauft. Generell sind Bundles mit der PS5 Digital Edition derzeit meistens vergleichsweise schnell vergriffen, deshalb solltet ihr auch bei Amazon damit rechnen, dass das Bundle bald weg ist.

Falls ihr euch sowieso mehr für die PS5 Disc Edition interessiert, ist das hingegen inzwischen kein Problem mehr. Diese Version der Konsole ist mit God of War Ragnarök oder auch in einem günstigeren Bundle mit Forspoken problemlos verfügbar:

Wie gut ist God of War Ragnarök?

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Um es kurz zu machen: God of War Ragnarök ist ein hervorragendes Spiel! Nicht umsonst haben wir im Test satte 93 Punkte vergeben. Wenn ihr euch die PS5 also schon im Bundle mit einem Spiel holen müsst (und anders ist sie ja kaum zu bekommen), dann könntet ihr kaum eine bessere Wahl treffen.

Nicht nur bekommt ihr auch diesmal wieder eine hervorragende Inszenierung und faszinierende Welten mit einem tollen Artdesign geboten. Auch die Kämpfe überzeugen abermals, vor allem durch die wuchtigen Nahkampfattacken. Die Story ist ebenfalls spannend, wenngleich sie im Laufe der rund 30 Stunden Spielzeit hier und da mal durchhängt. Wer mehr erfahren will, sollte unseren ausführlichen Test lesen: