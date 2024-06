Über 2000 Switch-Spiele im Angebot: Mario-Hit, Zelda & mehr im Nintendo eShop Sale sichern!

Wenn ihr auf der Suche nach günstigen Switch-Spielen seid, dürft ihr die Nintendo eShop Sommerangebote nicht verpassen.

Der Nintendo eShop hat die Sommerangebote gestartet: Bis zum 23. Juni bekommt ihr mehr als 2000 Switch-Spiele günstiger, mit teils drastisch reduzierten Preisen. Von ein paar der größten First-Party-Hits von Nintendo bis hin zu spannenden Geheimtipps ist so ziemlich alles dabei. In diesem Artikel haben wir euch zehn Highlights herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Wer lieber selbst den Sale durchstöbern möchte, findet die Angebote hier:

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

9:32 Super Mario 3D World + Bowser's Fury - Warum ihr den Koop-Plattformer unbedingt auf der Switch nachholen solltet

Mit Super Mario 3D World + Bowser’s Fury bekommt ihr ein hervorragendes, ursprünglich für Wii U erschienenes 3D-Jump&Run in einer verbesserten und erweiterten Switch-Neuauflage. Das Hauptspiel ist nicht zuletzt dank seines kreativen Leveldesigns, das euch unter anderem einen Schattenriss an der Wand spielen oder auf einem Dinosaurier reiten lässt, heute noch genauso ein Muss für alle Mario-Fans wie bei seinem Release.

Vollkommen neu ist neben dem Online-Multiplayer auch die Erweiterung Bowser’s Fury. Diese bietet eine eigene Story-Kampagne, in der Mario zusammen mit Bowser Jr. zur Samtpfotenküste reist, um Bowser wieder zur Vernunft zu bringen. Dieser wurde in ein riesiges Monster verwandelt und sorgt nun für Stürme und Meteoritenschauer. Sowohl optisch als auch inhaltlich wird im Add-On so viel Neues geboten, dass es fast schon ein eigenes Spiel sein könnte.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

11:11 Zelda: Breath of the Wild - Test-Video zum Open-World-Hit für die Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist eines der besten Open-World-Spiele überhaupt und hat in unserem GamePro-Test stolze 94 Punkte abgestaubt. Die riesige Spielwelt, die voller Sehenswürdigkeiten und Geheimnisse steckt, bietet uns so viel spielerische Freiheit, wie wir es selten zuvor erlebt haben. Theoretisch könnten wir sogar direkt nach dem Startgebiet zum finalen Bosskampf marschieren. Ob wir ihn schaffen, ist eine andere Frage.

Spielerisch bietet Breath of the Wild noch immer die bewährte, Zelda-typische Mischung aus Action, Erkundung und cleveren Rätseln in mysteriösen Dungeons. In den Kämpfen stehen uns durch die beeindruckende Waffenauswahl und die Möglichkeit, die Physik zu unserem Vorteil zu nutzen, die verschiedensten Taktiken offen. Umgekehrt verfügen aber auch unsere Feinde über unterschiedliche Angriffsstrategien, an die wir uns immer wieder anpassen müssen.

Der Erweiterungspass fügt Zelda: Breath of the Wild zahlreiche neue Herausforderungen und Inhalte hinzu.

Neben dem Hauptspiel gibt es übrigens auch den Erweiterungspass günstiger. Dieser enthält nämlich neben zusätzlichen Schatzkisten mit exklusiver besonderer Ausrüstung die beiden großen DLCs „Die legendären Prüfungen“ und „Die Ballade der Recken“, die euch neue Herausforderungen, Geschichten und Ausrüstungsgegenstände liefert. Mit dem Master-Modus bekommt ihr zudem die Möglichkeit, eure Reise noch einmal von vorn auf einem höheren Schwierigkeitsgrad zu beginnen.

LEGO Harry Potter Collection

1:22 Lego Harry Potter: Die Jahre 5-7 - Kampf-Trailer - Kampf-Trailer

Mit der LEGO Harry Potter Collection bekommt ihr beide LEGO Harry Potter-Spiele in einem Paket und könnt somit alle sieben Schuljahre nachspielen. Dabei folgt ihr im Wesentlichen der Handlung der Bücher und Filme, trefft viele bekannte Charaktere und erkundet neben Hogwarts auch noch viele weitere Orte von Hogsmeade bis zur Winkelgasse. All das wird, wie üblich bei LEGO-Spielen, mit viel Liebe zum Detail, aber auch mit Humor und etwas Ironie in Szene gesetzt.

Spielerisch bekommt ihr eine Mischung aus Action, Platforming und kleinen Rätseln, wobei eine Menge Minispiele und magische Aktivitäten vom Zaubertrankbrauen über Zauberduelle bis hin zum Quidditch-Spielen mit kunstvollen Flugeinlagen auf dem Besen für Abwechslung sorgen. Ihr spielt dabei nicht immer nur Harry und seine Freunde, sondern dürft gelegentlich mal in die Haut von Professor Snape und sogar von Bellatrix Lestrange schlüpfen.

Solar Ash

8:03 Solar Ash - Test: Dieses Tempo lässt euch nicht mehr los - Test: Dieses Tempo lässt euch nicht mehr los

Solar Ash ist ein kreatives Action-Adventure, das schon auf den ersten Blick durch sein einzigartiges Artdesign in seinen Bann zieht. Durch ein schwarzes Loch reist ihr in surreale Welten mit wunderschönen Landschaften und imposanten Bauwerken, die in hellen Neonfarben erstrahlen. Ihr spielt dabei die sogenannte Voidrunnerin Rei, die eine Maschine namens „Sternensaat“ finden muss, um ihren Heimatplaneten zu retten.

Neben der hübschen Optik wird auch spielerisch einiges geboten: Rei bewegt sich wie auf Inlineskates mit rasender Geschwindigkeit fort, wodurch allein schon das Durchqueren der 3D-Welten eine Menge Spaß macht. Außerdem bekommt ihr es mit vielen skurrilen Monstern zu tun. Während ihr manche von ihnen im Vorbeirasen plattmachen könnt, müsst ihr bei den Bossgegnern, die teils die Größe eines Wolkenkratzers erreichen, erst mal kleine Rätsel lösen, um sie zur Strecke zu bringen.

Xenoblade Chronicles 3

11:42 Xenoblade Chronicles 3 - Test-Video zum Switch-Rollenspiel - Test-Video zum Switch-Rollenspiel

Ihr habt Lust auf ein episches Rollenspiel, in dem ihr locker über 100 Stunden verbringen könnt? Dann seid ihr bei dem exklusiv für Nintendo Switch erschienenen Xenoblade Chronicles 3 an der richtigen Adresse. Hier bekommt ihr ein JRPG mit einer riesigen Open World und einem gruppenbasierten Kampfsystem, das durch die zahlreichen Spezialfähigkeiten eurer Team-Mitglieder genügend Tiefgang bietet, um bis zum Ende zu fesseln.

Auch die wendungsreiche und intelligente Geschichte rund um einen Konflikt zwischen zwei Völkern, von denen eines auf die Kraft der Maschinen und das andere auf eine von Magie durchdrungene Technologie setzt, sorgt für Spannung. Das gilt umso mehr, da sie in filmreifen Zwischensequenzen mit tollem Voice Acting inszeniert wird. Doch auch abseits der Hauptstory gibt es jede Menge Geheimnisse und spannende Nebenquests zu entdecken.

Digimon Survive

1:38 Digimon Survive - Launch-Trailer zeigt uns mehr von der Story des RPGs

Digimon Survive ist eine Mischung aus Visual Novel und Rollenspiel mit Rundenkämpfen. Ihr schlüpft in die Rolle des Schülers Takuma Momozuka, der sich auf einem Schulausflug verirrt und plötzlich in einer Welt voller gefährlicher Monster landet. Von nun an muss er ständig um sein Überleben kämpfen. Allerdings muss er die bedrohliche Welt nicht allein erkunden, sondern kann neue Verbündete finden, die ihm auf der Suche nach dem Rückweg helfen.

Die Stärke von Digimon Survive liegt vor allem in der spannenden, düsteren Geschichte, die ihr durch eure Handlungen maßgeblich beeinflusst und die sich um Freundschaften, dramatische Entscheidungen und die Aufklärung mysteriöser Ereignisse dreht. Natürlich geht es aber auch darum, euer eigenes Digimon weiterzuentwickeln und so in den taktischen Kämpfen gegen eure zahlreichen Feinde die Oberhand zu behalten.

Prince of Persia: The Lost Crown

0:40 Das neue Prince of Persia ist richtig gut!

Mit Prince of Persia: The Lost Crown kehrt die Reihe zu ihren Wurzeln zurück. Es handelt sich um einen Action-Platformer, der trotz detaillierter 3D-Grafik auf traditionelle 2D-Level setzt, welche über das typische verschachtelte Metroidvania-Design verfügen. Ihr spielt den Krieger Sargon, der mit zwei Säbeln gleichzeitig oder mit einem Bogen antritt, um eine von der persischen Mythologie inspirierte Welt zu retten.

Dass Prince of Persia: The Lost Crown beim Release Anfang des Jahres hohe Wertungen einsammeln konnte (der internationale Durchschnitt liegt laut OpenCritic bei 87 Punkten!), liegt vor allem am Kampfsystem. Neben Kombos und verschiedenen Angriffsarten verfügt Sargon über übernatürliche Fähigkeiten, durch die er sich etwa teleportieren oder in der Zeit zurückspringen kann. Um mit den teils riesigen Bossgegnern fertig zu werden, kann er solche Kräfte gut gebrauchen.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

10:35 Crash Bandicoot 4 - Test-Video zum Jump-&-Run-Hit für PS4 & Xbox One - Test-Video zum Jump-&-Run-Hit für PS4 & Xbox One

Mit Crash Bandicoot 4 hat die berühmte Jump&Run-Reihe nach langer Wartezeit endlich eine Fortsetzung bekommen und in dieser dreht sich, wieder Titel andeutet, alles ums Zeitreisen: Den Schurken N. Tropy und Dr. Neo Cortex gelingt die Flucht aus dem Gefängnis, wobei sie das Raum-Zeit-Gefüge durcheinander bringen. Um die Ordnung wiederherzustellen, reist Crash in die verschiedensten Epochen, von der prähistorischen Wildnis bis in die Postapokalypse.

Spielerisch bekommt ihr wie in den Vorgängern anspruchsvolles 3D-Platforming geboten, aber mit einigen neuen Ideen, darunter die sogenannten Quantum-Masken. Diese verleihen Crash besondere Fähigkeiten und lassen ihn zum Beispiel die Zeit oder auch die Schwerkraft manipulieren. Außerdem spielt ihr diesmal stellenweise auch andere Charaktere, die über ganz eigene Spezialfähigkeiten verfügen.

TUNIC

0:49 Tunic - Das charmante Fuchs-Zelda gibt's jetzt auch für PlayStation und Switch

TUNIC ist ein hübsches, in einem bunten, niedlichen Grafikstil gehaltenes Action-Adventure im Zelda-Stil. Aus der isometrischen Perspektive steuert ihr einen mit Schwert und Schild bewaffneten Fuchs, der auf der Suche nach einem legendären Schatz ein märchenhaftes Land durchstreift. Auf seiner Reise, die ihn von düsteren Dungeons bis hoch hinauf in einen über den Wolken schwebenden Palast führt, stößt er auf allerlei Geheimnisse und uralte Legenden.

Das Gameplay bietet eine Menge Action. Um gegen die zahlreichen und oftmals riesengroßen Monster zu bestehen, müsst ihr die verschiedenen Kampftechniken meistern. Daneben hält die Welt knifflige Rätsel für euch bereit, die ihr lösen müsst, um mächtige Artefakte zu erbeuten. Zudem stoßt ihr unterwegs auf die Seiten eines mysteriösen Handbuchs, das euch große Macht verleihen könnte, wenn ihr es wieder zusammen setzt.

KarmaZoo

Bis zu zehn Spieler*innen müssen sich in KarmaZoo gegenseitig unterstützen, um Karma-Punkte zu sammeln.

KarmaZoo ist ein Puzzle-Platformer mit Fokus auf Koop. Lokal an einer Konsole können bis zu acht Personen zusammen spielen, online sind mit Nintendo Switch Online sogar bis zu zehn Spieler*innen möglich. Das Spiel verfolgt dabei ein besonderes Konzept: Punkte sammelt ihr, indem ihr Gutes tut, anderen Spieler*innen helft und euch vielleicht sogar für sie opfert. So bekommt ihr Karma, mit dem ihr neue Charaktere und Fähigkeiten freischalten könnt.

Insgesamt gibt es über 50 verschiedene Charaktere, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ohne zusammenzuarbeiten und diese Fähigkeiten zu nutzen, kann man die 2D-Level kaum bewältigen, denn diese stecken nicht nur voller Fallen, sondern auch voller komplexer Maschinen und Mechanismen, die von verschiedenen Punkten aus bedient werden müssen. Für alle, die lieber gegeneinander spielen, gibt es aber auch noch einen kompetitiven Modus.

Über 2000 weitere Switch-Spiele jetzt im Angebot

Wie schon gesagt, handelt es sich bei den hier vorgestellten Spielen nur um einen kleinen Ausschnitt aus den mehr als 2000 aktuellen Sonderangeboten im Nintendo eShop. Es lohnt sich deshalb auf jeden Fall, auch selbst noch einmal einen Blick auf den riesigen Summer Sale zu werfen: