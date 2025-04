Die PS5 wird ab heute teurer - Sony erhöht Preise in Europa, doch es gibt auch eine gute Nachricht

Die PS5 wird teurer.

Sony hat die Preise der PlayStation 5 zuletzt 2022 angehoben, drei Jahre später folgt die nächste Preiserhöhung für die Konsole. Dies betrifft allerdings zunächst nur die Digital Edition. Und es gibt auch eine gute Nachricht. Aber der Reihe nach.

Neue PS5-Preise im Überblick - So teuer ist die PS5 Digital Edition ab sofort

Die PS5 Digital Edition wird in Europa teurer: Wie Sony in einem Beitrag auf dem offiziellen PS Blog ankündigt, erhöht sich der Preis der Konsolenedition ohne Laufwerk in Deutschland bzw. in ganz Europa um 50 Euro:

Europa: PS5 Digital Edition (UVP) – €499.99 (vorher 449,99 Euro) (Keine Preisänderung bei der Standard-PS5 mit Ultra HD Blu-ray Disc Drive)

(vorher 449,99 Euro) UK: PS5 Digital Edition (UVP) – £429.99 (Keine Preisänderung bei der Standard-PS5 mit Ultra HD Blu-ray Disc Drive



Ab wann gelten die neuen Preise? Ab dem 14. April 2025. Also ab sofort.

Die PS5 mit Laufwerk ist nicht von der Preiserhöhung betroffen und kostet (UVP) weiterhin 549,99 Euro.

Eine Preiserhöhung der PS5 Pro plant Sony bislang ebenfalls nicht. Die leistungsstärkste PS5 ist bislang also weiterhin für 800 Euro erhältlich.

2:13 30 Jahre PlayStation: Zum runden Jubiläum veröffentlicht Sony dieses Dankes-Video

Autoplay

Zusätzliche Preisänderungen:

Australien: Standard-PS5 mit Ultra HD Blu-ray Disc Drive – AUD $829.95 PS5 Digital Edition – AUD $749.95

Neuseeland: Standard-PS5 mit Ultra HD Blu-ray Disc Drive – NZD $949.95 PS5 Digital Edition – NZD $859.95



PS5-Laufwerk wird günstiger - Das sind die neuen Preise (UVP)

Die bereits angesprochene gute Nachricht: Sony korrigiert die Preise des PS5-Laufwerks nach unten. Die Anpassung gilt ab dem heutigen 14. April 2025. Somit geht das Laufwerk hierzulande jetzt für 79,99 Euro (vorheriger UVP 119,99 Euro) über die Ladentheke.

PS5 Disc Drive-Preise:

Europa - €79.99

UK £69.99

Australien - AUD $124.95

Neuseeland - NZD $139.95

Warum erhöht Sony die Preise der PS5 Digital Edition überhaupt? Wie Isabelle Tomatis (Vice President, Global Marketing, Sony Interactive Entertainment) auf dem PlayStation Blog schreibt, habe sich Sony aufgrund des herausfordernden wirtschaftlichen Umfeldes, einschließlich hoher Inflation und schwankender Wechselkurse, dazu entschieden, die Preise anzuheben.