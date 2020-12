PS5 - Bald werdet ihr die Konsole auch direkt bei Sony kaufen können

Wer aktuell auf der Suche nach einer PS5 ist, guckt in den meisten Fällen in die Röhre. Sonys jüngst erschienene Konsole ist derzeit überall ausverkauft und auch wenn Besserung in Sicht ist, werden vermutlich nicht viele Konsolen zu Weihnachten verschenkt werden.

Das ändert sich wohl bald: Wer zukünftig eine PS5 oder andere Sony-Hardware kaufen will, wird neben den üblichen Verdächtigen wie Media Markt, Saturn, Amazon und Co. wahrscheinlich eine weitere Anlaufstelle haben. Denn Sony plant auch für Europa die Einführung eines sogenannten Direct Stores, wird also Hardware direkt an die Kunden verkaufen.

Woher kommt diese Info? In einer Stellenausschreibung bei Sony wird nach einem Director für den europäischen Direct Store gesucht, dazu findet man zudem folgende Zeilen.

"Wir wollen mit einem Start in Europa auf den erfolgreichen Launch des neuen Direkt-an-den-Konsumenten-Geschäfts in den USA aufbauen."

Bereits erfolgreich in den USA

In den USA existiert der Direct Store bereits seit September 2019 und erlangte dort schnell Popularität bei Sony-Fans. Mittlerweile ist der Store mit großen Umsätzen in Sonys Bilanz beteiligt, hat sich also als strategisch richtige Entscheidung für das Unternehmen erwiesen. Kein Wunder also, dass Sony nun auch einen Start in Europa plant.

Wann genau der Direct Store seine virtuellen Pforten öffnen wird, ist noch nicht bekannt. Konkurrent Microsoft verkauft seine Xbox-Konsolen übrigens schon seit längerem über einen hauseigenen Shop.

Wie sieht es aktuell mit der PS5 aus?

Wenn der Direct Store in Europa an den Start geht, wird es vermutlich ausreichende Konsolenmengen zu bestellen geben. Derzeit sieht es generell beim Thema PS5-Verfügbarkeit etwas mau aus. Allerdings naht die nächste Vorbestellerwelle, alle Infos gibt euch Linda Sprenger in ihrem Artikel:

Würdet ihr im Sony Store einkaufen? Erhofft ihr euch dort eine bessere Verfügbarkeit?